Homem é preso por posse ilegal de armas de fogo no interior de Frederico Westphalen

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (02/06/2026), um homem pelo crime de posse ilegal de armas de fogo, no Distrito de Castelinho, zona rural do município de Frederico Westphalen*

A ação policial ocorreu em uma propriedade rural localizada na Linha Balzan, após o aprofundamento de diligências decorrentes de investigação que apurava ameaças reiteradas praticadas no contexto de conflito familiar. Conforme apurado, o indivíduo fazia uso de armas de fogo para intimidar e amedrontar a vítima, inclusive com registros de disparos anteriores nas proximidades da residência, o que gerou fundado temor pela integridade física dos envolvidos.

Durante a atuação policial, foram localizadas e apreendidas diversas armas de fogo e munições, incluindo revólver, pistola e três espingardas de diferentes calibres, todas mantidas sem o devido registro ou autorização legal, ou seja, armas ilegais, circunstância que motivou a decretação de prisão em flagrante pelo Delegado de Polícia.

A ocorrência é desdobramento de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, que já havia identificado a potencial periculosidade da conduta, uma vez que as armas eram utilizadas como instrumento de ameaça, ampliando o risco à vítima e a terceiros. A medida policial teve como objetivo cessar a situação de risco e preservar a ordem pública.

A ação contou com a participação de integrantes da *operação divisas - brasil contra o crime organizado.*

O Delegado de Polícia Jacson Oiliam Boni, responsável pelo caso, destacou que a atuação foi pautada na legalidade e na prevenção de crimes mais graves: “A intervenção da Polícia Civil foi necessária diante do uso de armas de fogo como meio de intimidação, situação que não pode ser tolerada. A apreensão dos armamentos e a prisão em flagrante visam proteger a vítima e evitar a escalada da violência”.