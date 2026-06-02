Terça, 02 de Junho de 2026
8°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Agroindústria de Brusque apoiada pela Epagri mantém tradição fornecendo chucrute para merenda escolar

Foto: Renata Rosa/EpagriSe depender dos irmãos Valdecir e Ademir Petermann, a nova geração de Brusque vai manter a tradição de consumir vegetais em...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/06/2026 às 16h47
Agroindústria de Brusque apoiada pela Epagri mantém tradição fornecendo chucrute para merenda escolar
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Renata Rosa/Epagri

Se depender dos irmãos Valdecir e Ademir Petermann, a nova geração de Brusque vai manter a tradição de consumir vegetais em conserva, especialmente o chucrute, acompanhamento do prato símbolo da Fenarreco: o marreco recheado. Isso porque o repolho fermentado, além de delicioso, é um poderoso probiótico que atua na saúde gastrointestinal. Um alimento tão nutritivo que entrou para o cardápio da merenda escolar graças ao trabalho de extensão da Epagri, que voltou a atuar no município após 15 anos, em 2025.

“A Epagri fez muita falta aqui para nós. Foi através dos projetos da Epagri que a gente adquiriu trator, legalizou a questão ambiental e ajudou a direcionar a produção de pepino para uma indústria de conservas nos anos 1990”, contou Valdecir Petermann, 54 anos, que administra a Conservas Petermann com o irmão Ademir, 60. Os irmãos assumiram a empresa, fundada pelo pai em 1996, quando seu Anselmo faleceu três anos depois.

“O pai decidiu abrir a fábrica quando a indústria que comprava os legumes fechou as portas e, para isso, fizemos alguns investimentos, como adquirir um tacho de inox para ferver as conservas”, relembra Valdecir, responsável pela parte administrativa. Na época, a Conservas Petermann tinha apenas 50m² e produzia apenas pepino, beterraba e palmito. Hoje, a fábrica tem 400m² e vende 12 tipos de conservas. Mensalmente, a empresa comercializa 25 mil vidros de 300g e embalagens maiores (1,8kg) para restaurantes e supermercados.

A retomada do relacionamento com a Epagri permitiu à empresa fornecer chucrute e polpa de maracujá para 66 escolas municipais e frutas e suco concentrado de uva para o Instituto Federal Catarinense (IFC), que tem campus em Brusque, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) . Os irmãos Petermann também fornecem hortaliças in natura para Guabiruba, cidade vizinha, que distribui para a merenda escolar, via Pnae, e inclui nas cestas com vegetais variados que vão para as famílias cadastradas no CadÚnico, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) , do governo federal.

Produção própria de hortaliças respalda a atividade industrial

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O melhor de tudo é que a empresa é autossustentável, já que a maior parte da matéria-prima das conservas é produzida na própria propriedade, em cinco hectares plantados. Legumes como brócolis, berinjela, repolho, beterraba, pepino, vagem, cebola para aperitivo, couve-flor e raiz forte, um tubérculo picante semelhante ao wasabi japonês, outra herança gastronômica dos ancestrais alemães. Outros produtos vendidos pela empresa (ovo de codorna, palmito e mel) são comprados de agricultores locais.

O carro-chefe, o pepino, é vendido em diferentes preparos: inteiro, fatiado e agridoce. Tem ainda o suco de limão cravo temperado, que confere aquele gostinho nostálgico de churrasco de festa de igreja. E quem trouxer a embalagem vazia na fábrica, que fica na localidade de Cristalina, ajuda na sustentabilidade da atividade e ainda ganha desconto de R$0,50 (vidro de 300g) e R$4,00 (vidro de 1,80 kg). Eles também adquirem vidros reciclados no valor de R$0,25 por unidade.

Conservas garantiram a alimentação dos imigrantes durante o inverno

Quem cuida das plantas, desde a produção de mudas, até o plantio, manutenção e colheita, é Ademir. Ele conta que sua rotina começa de madrugada, às 3:30h, fazendo a entrega das conservas e hortaliças em mercados, sacolões, mercearias e instituições públicas. Às 6h já está de volta na roça, observando o desenvolvimento das plantas, corrigindo a adubação, irrigando as mudas em horários mais amenos e colhendo os vegetais para o dia seguinte. A entrega foi facilitada pela compra de um caminhão maior e mais moderno, de 11 toneladas, através de políticas públicas, neste caso, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar ( Pronaf Mais Alimentos ).

O hábito de consumir conservas no Sul do Brasil se deve à forma como os imigrantes europeus em terras catarinas prolongavam a vida útil da produção agrícola de subsistência. Além dos vegetais serem transformados em picles, as frutas viraram geleias e suco concentrado e as pimentas eram conservadas em azeite e vinagre para dar mais sabor às preparações. Tudo para não desperdiçar o alimento que era abundante durante a safra e suprir as necessidades calóricas nos rigorosos meses de frio, durante a entressafra.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Quem ficou interessado em conhecer a propriedade e adquirir os produtos pode acessar o perfil no Instagram  @conservas.petermann  e agendar uma visita.

Por Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Grande parte das propriedades rurais do município foram parcial ou totalmente alagadas pelas fortes enxurradas em 2024 -Foto: Gerusa Steffen/Divulgação Ceflor
Agricultura Há 5 horas

Em Agudo, governo do Estado desenvolve projeto de recuperação do solo em áreas atingidas pelas enchentes

Um projeto-piloto desenvolvido pelo governo do Estado, por meio do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Florestal (Ceflor) , em parceria com a...

 (Foto: Agência Brasil)
Agro Há 8 horas

China reconhece o Brasil como território livre de febre aftosa

O reconhecimento representa o encerramento de uma negociação conduzida ao longo de mais de 20 anos

 Foto: Divulgação Sindicato
Miraguaí Há 1 dia

Agroindústria Sabor do Sítio é inaugurada em Miraguaí

Empreendimento familiar recebe apoio do Senar, Sindicato Rural e Farsul e já comercializa produtos na alimentação escolar e no comércio local

 Monitoramento foi realizado entre novembro de 2025 e março de 2026 -Foto: Fernando Dias/Ascom Seapi
Agricultura Há 2 dias

Monitoramento na citricultura gaúcha coloca o RS entre os poucos Estados brasileiros livres da doença mais destrutiva do setor

O Rio Grande do Sul segue como um dos únicos Estados do Brasil que está livre da doença HLB/greening, considerada a mais destrutiva do setor de cit...

 Produtividades seguem bastante heterogêneas devido à época de semeadura, ao regime hídrico ao longo do ciclo (Foto: Diones Roberto Becker)
Reta final Há 3 dias

Colheita da soja atinge 99% da área cultivada no RS

Restam áreas de safrinha, implantadas após o milho precoce, e talhões tardios

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. Máx. 21°
16° Sensação
0.96 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
22°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 12°
Domingo
25° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 22 minutos

Moura apresenta soluções em energia na Exposec 2026
Economia Há 22 minutos

Brasil rebate EUA e chama investigação comercial de ingerência
Economia Há 22 minutos

Produção brasileira de óleo e gás bate novo recorde em abril
Economia Há 22 minutos

CNI vê risco para exportações com tarifa de 25% dos EUA
Tecnologia Há 59 minutos

Vantico é nova parceira comercial da ABCD

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O Ultimo livro
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,01 -0,31%
Euro
R$ 5,83 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 359,688,58 -4,73%
Ibovespa
174,197,64 pts 1.16%
Mega-Sena
Concurso 3013 (30/05/26)
02
14
21
22
34
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7040 (01/06/26)
05
23
52
56
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3700 (01/06/26)
01
03
07
08
09
10
12
13
14
17
18
19
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2931 (01/06/26)
01
16
30
32
45
49
52
56
60
62
64
71
73
75
78
82
84
86
93
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2964 (01/06/26)
04
05
11
24
30
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias