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Ponte sobre o Rio Uruguai entre Iraí e Palmitos deverá passar por alargamento e reforço estrutural

A intervenção integra um lote que também contempla duas pontes localizadas na BR-285, mas a principal obra prevista na região é a recuperação da estrutura sobre o Rio Uruguai.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Heloise Santi – Jornalista Grupo Chiru
02/06/2026 às 15h23
Ponte sobre o Rio Uruguai entre Iraí e Palmitos deverá passar por alargamento e reforço estrutural
Foto: Kleber Schmitt

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou edital para contratação da empresa que ficará responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras de reabilitação, reforço estrutural e alargamento da Ponte sobre o Rio Uruguai, na BR-158, entre os municípios de Iraí (RS) e Palmitos (SC).

A intervenção integra um lote que também contempla duas pontes localizadas na BR-285, mas a principal obra prevista na região é a recuperação da estrutura sobre o Rio Uruguai.

A concorrência pública está marcada para 12 de agosto, em Cruz Alta, e o prazo estimado para execução dos trabalhos na ponte é de 24 meses após a contratação, sendo a primeira a ser executada de acordo com o cronograma.

Conforme o projeto básico, a ponte possui aproximadamente 1.023 metros de extensão e atualmente conta com largura de 10,4 metros, composta por duas faixas de rolamento, faixas de segurança e passeios laterais. Ela é formada por 17 vãos: nove de aproximadamente 40 metros, dois de aproximadamente 54 metros, e seis de 84,50 metros.

A proposta

A proposta prevê a retirada dos passeios existentes e o alargamento da estrutura em 1,3 metro de cada lado, permitindo a implantação de acostamentos de 2,5 metros e ampliando a largura total do tabuleiro para 13 metros. Também serão instalados guarda-rodas nas laterais.

Além do alargamento, o projeto contempla uma série de reforços estruturais na superestrutura, mesoestrutura e fundações da ponte. Entre as intervenções previstas estão a ampliação da seção central da estrutura, instalação de novas vigas laterais, reforço dos pilares e fundações, além da execução de novas estacas de sustentação.

Nos acessos da ponte também estão previstas obras de reforço dos apoios, fundações e encontros, garantindo maior capacidade de carga e segurança para o tráfego.

O projeto inclui ainda serviços complementares, como substituição dos aparelhos de apoio, instalação de juntas de dilatação, troca do pavimento, implantação de sistema de drenagem, limpeza da estrutura por hidrojateamento, pintura de proteção e renovação da sinalização viária.

A obra tem como objetivo adequar a ponte às atuais demandas de tráfego, aumentar a segurança dos usuários e prolongar a vida útil da estrutura, considerada uma das principais ligações rodoviárias entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Embelezamento

Além das obras de infraestrutura o prefeito Volmir Bielski, de Iraí, diante da informação do Dnit, já solicitou uma audiência com a prefeita de Palmitos-SC, Giovana Giacomolli, para discutir a possibilidade de iluminação e embelezamento da Ponte sobre o Rio Uruguai, buscando valorizar o local e fortalecer, inclusive o turismo na região.

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