BM de Três Passos prende dupla com porções de cocaína e maconha

Durante a Operação Cerco Fechado, na noite de sexta-feira (12/6), a Brigada Militar (BM) abordou dois indivíduos. Na revista pessoal, foram localizadas 17 porções de cocaína e três porções de maconha, que totalizaram 181,5 gramas e 15,7 gramas, respectivamente. Além disso, três aparelhos celulares, uma balança de precisão e dinheiro também foram apreendidos na ação.

Diante da constatação do crime de tráfico de drogas, os homens acabaram presos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais.

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