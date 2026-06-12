Homem investigado por série de furtos é detido pela Polícia Civil em Horizontina

A Polícia Civil realizou, na sexta-feira (12), a execução de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos no município de Horizontina. A ação ocorreu no bairro Bela União e foi conduzida por policiais da Delegacia de Polícia local.

A medida judicial foi determinada durante a investigação de uma sequência de furtos registrados na cidade. Conforme o trabalho investigativo desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, o indivíduo é suspeito de participação em nove ocorrências criminosas, que provocaram prejuízos às vítimas e geraram preocupação entre os moradores.

Após ser localizado em sua residência, o investigado recebeu ciência da decisão da Justiça e foi levado à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.

Finalizadas as formalidades legais, o homem foi transferido para uma unidade prisional, onde permanecerá sob custódia e à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão representa mais uma etapa das ações voltadas ao enfrentamento dos crimes contra o patrimônio e à manutenção da ordem e da segurança da população de Horizontina.

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