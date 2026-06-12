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Operação integrada localiza foragida e cumpre prisão preventiva em Palmeira das Missões

Trabalho coordenado entre equipes de segurança do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina resultou na captura de uma mulher procurada pela Justiça, além da apreensão de um celular que será analisado para auxiliar investigações sobre organizações criminosas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: LA+
12/06/2026 às 13h49
Operação integrada localiza foragida e cumpre prisão preventiva em Palmeira das Missões
(Foto: Polícia Civil / 14º DPRI)

Uma operação realizada de forma conjunta por agentes da Operação Protetor das Divisas e Fronteiras das bases de Iraí (RS) e Palmitos (SC) culminou na prisão preventiva de uma mulher que estava sendo procurada pela Justiça. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 12 de junho, no município de Palmeira das Missões.

A mobilização integra uma estratégia nacional voltada ao combate das organizações criminosas, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

As equipes atuaram no cumprimento de determinações judiciais expedidas após apuração desenvolvida pelo setor de inteligência da base catarinense. A troca de informações entre os policiais dos dois estados foi fundamental para identificar e localizar a suspeita.

Durante a intervenção, os agentes também recolheram um aparelho celular, que será submetido a exames periciais. O material poderá contribuir para o avanço das investigações relacionadas à atuação de grupos criminosos na região.

As forças de segurança destacaram que a operação demonstra a importância da cooperação entre os estados no enfrentamento ao crime organizado. O compartilhamento de dados e a execução de ações coordenadas têm fortalecido a capacidade de resposta das autoridades, especialmente nas áreas de fronteira e divisa estadual.

Após os procedimentos legais, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá sob custódia à disposição da Justiça.

 

 

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