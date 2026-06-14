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Homem morre após colidir contra uma carreta estacionada em Santa Rosa

Condutor não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
14/06/2026 às 12h34
Homem morre após colidir contra uma carreta estacionada em Santa Rosa
Colisão aconteceu por volta das 8h na Rua Acesso Henrique Gassen, no bairro Glória (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

Um motociclista de 66 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (14/6), no bairro Glória, em Santa Rosa. A colisão aconteceu por volta das 8h na Rua Acesso Henrique Gassen.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), o idoso conduzia uma motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, quando colidiu contra uma carreta que estava acoplada a um caminhão estacionado na via.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na via pública.

O local foi isolado para o trabalho da perícia. A Delegacia de Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão.

 

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