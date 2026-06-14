Homem morre após colidir contra uma carreta estacionada em Santa Rosa

Um motociclista de 66 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (14/6), no bairro Glória, em Santa Rosa. A colisão aconteceu por volta das 8h na Rua Acesso Henrique Gassen.
De acordo com informações da Brigada Militar (BM), o idoso conduzia uma motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, quando colidiu contra uma carreta que estava acoplada a um caminhão estacionado na via.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, mas o condutor não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda na via pública.
O local foi isolado para o trabalho da perícia. A Delegacia de Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias da colisão.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.