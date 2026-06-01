Vídeo gravado antes da morte de André Stein repercute e mobiliza a região

A morte do vendedor e influenciador digital André Stein gerou forte repercussão nas redes sociais e comoveu moradores de diversas cidades do Rio Grande do Sul, incluindo municípios da Região Celeiro, onde ele era conhecido pelas frequentes viagens de trabalho e atuação no ramo de colchões.

André foi encontrado sem vida na manhã deste sábado, dia 30, em uma estrada do interior entre Boa Vista do Cadeado e Cruz Alta. Ele conduzia um caminhão baú com placas de Santa Catarina quando ocorreu o fato.

A repercussão aumentou após a divulgação de um vídeo publicado pelo próprio empresário poucas horas antes da ocorrência. Nas imagens, André aparece durante a viagem, falando sobre o dia de trabalho e desejando um sábado abençoado aos seguidores, em uma mensagem marcada por gratidão e otimismo.

Inicialmente, a situação chegou a ser tratada como um possível acidente, já que o corpo foi localizado sob o caminhão. No entanto, durante os levantamentos realizados pelas autoridades, foi constatado um ferimento provocado por disparo de arma de fogo.

Com isso, a Polícia Civil passou a investigar a possibilidade de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A hipótese ainda depende da conclusão da perícia e do avanço das investigações.

Equipes da Brigada Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Instituto-Geral de Perícias atenderam a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões.

A combinação entre a mensagem publicada pouco antes da viagem e a morte registrada horas depois fez com que o caso ganhasse grande repercussão nas redes sociais, gerando manifestações de pesar de familiares, amigos, clientes e pessoas que acompanhavam o trabalho do empresário na região.





(Foto: Redes Sociais)







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.