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Petrobras anuncia alta de R$ 0,04 na gasolina vendida a distribuidoras

Preço médio passou de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
31/05/2026 às 16h46
Petrobras anuncia alta de R$ 0,04 na gasolina vendida a distribuidoras
Preço pago pelo consumidor final inclui impostos e as margens de lucro das distribuidoras e dos revendedores (Foto: Diones Roberto Becker)

A Petrobras anunciou que o preço da gasolina A vendida às distribuidoras de combustíveis teve aumento de R$ 0,04 por litro. O preço médio passou de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro.

O reajuste será atenuado pela subvenção econômica instituída pelo Governo Federal nos termos da Medida Provisória nº 1.358, de 13 de maio de 2026, do Decreto nº 12.984 e da Portaria MF nº 1.496, de 25 de maio de 2026. O valor efetivo do reajuste será de R$ 0,48 por litro, mas haverá o desconto de R$ 0,44 previsto pelas medidas anunciadas pelo Governo Federal.

A gasolina A vendida pela Petrobras para as distribuidoras recebe a mistura obrigatória de etanol anidro (30%) para compor a gasolina C, que é a comercializada aos motoristas nos postos de combustíveis.

O preço pago pelo consumidor final também inclui impostos e as margens de lucro das distribuidoras e dos revendedores. Com o aumento anunciado, a parcela da Petrobras na composição do preço final passará dos atuais R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro.

A estatal destaca que esse valor é 27,6% menor que o praticado em 31 de dezembro de 2022.

 

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