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Arena do Conhecimento da CASACOR promove talks e debates

Ao longo de quatro dias, arquitetos, designers, pesquisadores, professores e profissionais do mercado participam de conversas sobre tendências, pos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/06/2026 às 20h30
Arena do Conhecimento da CASACOR promove talks e debates
Roberta Gewehr

A programação da Arena do Conhecimento integra a CASACOR São Paulo 2026 como um espaço dedicado à troca de experiências, aprendizado e reflexão sobre os desafios contemporâneos da arquitetura, do design e da construção. Realizada pelo Senac São Paulo, escola oficial da mostra, a agenda acontece entre os dias 9 e 12 de junho e reúne encontros gratuitos que abordam temas como tecnologia, sustentabilidade, processos criativos, educação e novas formas de projetar e habitar os espaços.

Ao longo de quatro dias, arquitetos, designers, pesquisadores, professores e profissionais do mercado participam de conversas sobre tendências, possibilidades de futuro, materiais sustentáveis, processos regenerativos e os impactos gerados pelo projeto e pela implantação da própria Arena do Conhecimento.

"A participação do Senac São Paulo como Escola Oficial CASACOR reforça nosso compromisso em conectar a educação profissional às principais discussões do mercado de arquitetura, design de interiores e paisagismo. Esta série de rodas de conversa é uma oportunidade para o público e para profissionais do setor trocarem experiências sobre sustentabilidade, inovação, tecnologia e diversidade, temas que já fazem parte de nosso posicionamento educacional", afirma Fernanda Florence, gerência de desenvolvimento do Senac São Paulo.

9 de junho

19h - As Novas Formas de Arquitetar

Abrindo a programação, o encontro reúne Mariana Grunschy e Lufe Gomes, com mediação de Lu Belinato. A conversa propõe uma reflexão sobre as diferentes perspectivas da arquitetura, da criatividade e dos modos contemporâneos do habitar.

10 de junho

17h - Senac – Escola Oficial CASACOR

O primeiro encontro do dia destaca a atuação do Senac como escola oficial da CASACOR São Paulo 2026. Participam da conversa Melina Garcia Cunha Sanjar, Guto Requena e Darlan Firmato.

19h - Decolonizar o Design

Com mediação de Guto Requena, o debate reúne a arquiteta, urbanista e curadora Gabriela de Matos e o pesquisador e comunicador Daniel Virgínio. O encontro traz ao público diferentes trajetórias e experiências profissionais para refletir sobre os temas propostos pelo debate.

11 de junho

17h - O Projeto Arena do Conhecimento

Professores, alunos e parceiros responsáveis pela criação da Arena do Conhecimento compartilham os bastidores do desenvolvimento do espaço. Participam do encontro os professores Marcella Ocke e Rodrigo Gutierrez, os alunos Amanda Diamantino, Carolina Nascimento, Jonatas Falcão e Patrick Conteli, além de Guto Requena e representantes das empresas parceiras RatoRói, Avanço Acústica, WeDoo, Tapetes São Carlos e Ecosimple. A conversa aborda os aprendizados, desafios e processos envolvidos na construção da arena.

19h - Natureza e Sustentabilidade

Mediado por Guto Requena, o encontro reúne Carol Piccin, especialista em economia circular e materiais sustentáveis, e o arquiteto Marko Brajovic.

12 de junho

17h - Sustentabilidade na Obra

O encontro conta com a presença de Marcella Ocke, Walter Galvão, Giovanna Czumoch, alunos do Senac (Brenda Teixeira, Henrique Fiori, Luciana Housska e Rafael Cassiano) e Guto Requena. O debate discutirá como a sustentabilidade pode ser incorporada às diferentes etapas da construção.

19h - Novos Olhares para o Design

Encerrando a programação, Tatiana Sakurai e Gabriel Rosa participam da palestra "Novos Olhares para o Design", com mediação de Guto Requena. A conversa propõe uma reflexão sobre as transformações que vêm moldando o design contemporâneo.

Aberta aos visitantes da CASACOR São Paulo 2026, a programação reforça o compromisso da mostra com a disseminação do conhecimento e com a promoção de debates sobre os temas que impactam diretamente a forma como as pessoas vivem, projetam e se relacionam com os espaços.

Serviço

A 39ª edição da CASACOR São Paulo será realizada até 9 de agosto, com funcionamento de terça a domingo, incluindo feriados, sempre das 11h às 22h. A entrada no Parque da Água Branca (Rua Dona Ana Pimental, 37) é permitida até as 20h, enquanto a bilheteira presencial e o acesso à mostra funcionam até as 20h15. Em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os horários poderão sofrer alterações.

O acesso mais próximo para quem optar pelo transporte público é pela estação Barra Funda, da Linha 3-Vermelha do metrô. A portaria 4 do Parque da Água Branca está localizada a cerca de 10 minutos de caminhada da estação.

Os ingressos poderão ser adquiridos pela bilheteira online, pelo aplicativo oficial da CASACOR, disponível para Android e iOS, ou presencialmente na mostra. Crianças de até 10 anos não pagam, mediante apresentação de documento comprobatório. Menores de 14 anos devem estar acompanhados por um responsável. Estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada mediante comprovação.

De banheiros com cabines acessíveis a rampas e circulação livre para cadeiras de rodas, a acessibilidade segue como uma das palavras-chave da CASACOR São Paulo. Em 2025, o evento recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o Selo de Acessibilidade da Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), reforçando o compromisso da mostra com uma experiência mais inclusiva e confortável para diferentes públicos.

O evento não é pet-friendly. Devido à natureza contemplativa da mostra e ao alto fluxo de visitantes, não é permitida a entrada de animais, exceto cães-guia e cães de apoio emocional.

A CASACOR São Paulo 2026 tem apoio da Lei Rouanet e Vale+ Cultura, com Patrocínio Master Deca; Patrocínio Coral; Patrocínio Local Duratex, Brastemp e Mercado Livre; Banco Oficial Itaú; Carro Oficial Denza; Apoio Local Portinari; Escola Oficial Senac; Parceira de Reparos e Manutenção Porto Serviço; Café Oficial Orfeu; Fornecedor Oficial SABESP; Cerveja Oficial Stella Artois; Media Partner Eletromidia; e Hospedagem Oficial Noon. Realização: Editora Globo e Ministério da Cultura.

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