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XX Fórum IBEF reúne profissionais de diversos setores

XX Fórum IBEF Óleo, Gás & Energia 2026 reúne executivos e representantes do poder público para discutir os principais desafios do setor.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/06/2026 às 21h05
XX Fórum IBEF reúne profissionais de diversos setores
Ricardo Pontes

No dia 11 de junho ocorreu o XX Fórum IBEF Óleo, Gás & Energia 2026, que promoveu discussões sobre os desafios regulatórios, de infraestrutura e de expansão do setor de óleo, gás e energia, incluindo os impactos do crescimento da demanda energética impulsionada pela transformação digital e pela ampliação da infraestrutura tecnológica.

O evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio de Janeiro (IBEF-Rio), que reuniu executivos, investidores, especialistas e representantes do setor e da administração pública para debater temas estratégicos relacionados ao mercado energético brasileiro.

Entre os destaques da programação, Elias Zogbi atuou como moderador do painel "Infraestrutura necessária para o gás e a nova fronteira da demanda energética para os data centers", debate que abordou a necessidade de expansão da infraestrutura energética para atender ao crescimento dos data centers e os desafios relacionados ao suprimento energético no país.

Na ocasião, Ricardo Vivacqua, sócio da Vivacqua Advogados, foi recebido por Carlos Rogério Rocha, diretor de Energia do IBEF-Rio, e por Elias Zogbi, sócio da Grant Thornton, uma das patrocinadoras do evento.

Segundo Carlos Rogério, "os Fóruns O&G Energia, organizados pelo IBEF RJ, permitem uma interação com um público referência setorial, trazendo oportunidades de debates nos temas relevantes e network qualificado de negócios".

Ricardo, que participou pela primeira vez do evento, afirma que "um congresso como esse, dessa magnitude, não é para se aprofundar em um assunto, mas sim um lugar de coleta de palavras-chave, um lugar onde se coleta insights, onde se pega dois ou três assuntos e faz uma espécie de leitura sintópica de tudo que está vivenciando".

E continua o advogado: "Além de, é claro, ser um lugar para se ver o mundo, encontrar pessoas, identificar aqueles que estão mais envolvidos, aqueles menos envolvidos, socializar, mas não só isso. Sentir o que se está ouvindo e se questionar: estou ou não acompanhando de perto os principais debates institucionais e regulatórios relacionados aos setores de energia, infraestrutura e mercado financeiro, áreas estratégicas para o ambiente de negócios e o desenvolvimento econômico nacional?".

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