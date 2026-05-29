Estado fortalece agro catarinense com programa Olho Bom, investimentos em infraestrutura e modernização da gestão pública

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Investimentos em infraestrutura, inovação tecnológica e modernização da gestão pública voltada ao agro catarinense. Estas foram as entregas feitas pelo governador Jorginho Mello, na tarde desta sexta-feira, 29, em Florianópolis, durante o lançamento do Programa Olho Bom — da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) —, e inauguração da reforma da sede da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape). No mesmo ato, a Sape apresentou o novo portal da Secretaria.

“Santa Catarina é gigante no agro porque tem gente séria trabalhando e um Governo que entende a força do campo para a nossa economia. Também seguimos fortalecendo a defesa agropecuária, protegendo a qualidade da produção catarinense e apoiando quem produz no nosso Estado”, disse o governador Jorginho Mello.

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Programa Olho Bom

Durante o evento, o Governo do Estado também lançou o Programa Olho Bom, iniciativa da Cidasc voltada à modernização da defesa agropecuária catarinense. Com investimento de R$ 44 milhões, o projeto busca aprimorar o controle do trânsito agropecuário por meio do uso de tecnologia, inteligência de dados e reorganização da fiscalização, mantendo um modelo híbrido de vigilância fixa e móvel.

Como parte das ações, foram adquiridas 40 caminhonetes, 80 tablets e kits de sinalização para fiscalizações volantes. Os recursos também serão destinados à reestruturação dos postos fixos de fiscalização, melhorando as condições de trabalho e o atendimento ao cidadão.

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O projeto amplia a vigilância sobre cargas de interesse agropecuário com o uso de imagens de câmeras de monitoramento e fiscalização móvel sistemática. A iniciativa conta com acordos de cooperação técnica firmados entre a Cidasc, as secretarias estaduais da Fazenda e da Segurança Pública e o Detran, permitindo o compartilhamento de informações e o uso conjunto de sistemas de análise em tempo real da circulação nas rodovias.

“A Cidasc dá a garantia de produto saudável e de primeira qualidade ao consumidor nacional e para mais de 150 países do mundo. Isso acontece porque evoluímos no modelo de defesa agropecuária e melhoramos as condições de trabalho na companhia. O produtor rural tem direito a essa segurança”, afirmou a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

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Reforma da sede da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária

A revitalização da sede da Sape marca a primeira grande reforma estrutural do prédio desde sua construção, em 1964, no bairro Itacorubi, em Florianópolis. O espaço faz parte da trajetória do desenvolvimento agropecuário catarinense desde a década de 1960, quando abrigava o Centro de Treinamento da antiga Acaresc, atual Epagri. A Secretaria da Agricultura e Pecuária passou a ocupar o prédio principal em 1981.

“Depois de mais de 60 anos, essa estrutura recebe uma grande reforma, valorizando os servidores e melhorando o atendimento à população. Todo servidor precisa ter as melhores condições de trabalho, e essa revitalização representa mais conforto, mais estrutura e mais capacidade de atender bem quem trabalha e quem produz no agro catarinense”, destacou o governador Jorginho Mello.

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A obra contemplou uma área de 6.475,26 metros quadrados, com recuperação predial, modernização dos ambientes administrativos, adequações de acessibilidade, melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico, recuperação de coberturas, revitalização de espaços internos e externos, além da implantação de novas estruturas de apoio e segurança. A revitalização, sob fiscalização da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), recebeu investimento total de R$ 16 milhões.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, ressaltou que a revitalização fortalece a estrutura administrativa voltada ao atendimento do agro catarinense.

“Estamos entregando uma estrutura mais moderna, segura e adequada para os servidores e para toda a população que busca os serviços da Secretaria. É um investimento importante na valorização do patrimônio público e no fortalecimento das políticas voltadas ao agro de Santa Catarina”, afirmou o secretário.

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Novo portal

Também foi lançado o novo portal da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, desenvolvido em parceria entre a Sape e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), por meio da Gerência de Governo Digital, com suporte técnico do Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc).

A plataforma integra o processo de padronização dos sites institucionais do Governo do Estado e busca ampliar a transparência, a acessibilidade e o acesso da população a informações, serviços e conteúdos relacionados ao setor agropecuário catarinense.

“Temos um novo portal que mostra tudo isso, trazendo um atendimento melhor e mais transparência para a comunidade e para os catarinenses. O portal vem justamente para ampliar o acesso à informação, mostrar o trabalho da Secretaria, as políticas públicas e tudo o que pode chegar ao pequeno produtor. O produtor rural catarinense poderá acessar informações da agricultura e pecuária de Santa Catarina para tomar as melhores decisões e facilitar o trabalho no campo”, complementou o secretário da Agricultura e Pecuária.