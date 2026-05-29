Safra de citros é aberta no RS e destaca força da produção gaúcha em Montenegro

A 26ª edição da Abertura Oficial da Safra Estadual de Citros ocorreu nesta sexta-feira (29/5), na localidade de Fortaleza, interior de Montenegro, no Vale do Caí. O evento foi realizado na propriedade da família Kehl e reuniu agricultores, técnicos, lideranças do setor e autoridades estaduais para celebrar o início da colheita, cuja expectativa é repetir os bons resultados registrados na safra de 2025.

O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Márcio Madalena, participou das atividades ao lado de representantes de entidades ligadas à citricultura e de lideranças regionais. Durante o encontro, Madalena destacou a importância econômica e social da cadeia produtiva dos citros para o Rio Grande do Sul, especialmente para a agricultura familiar.

“Há desafios em todos os setores, e na citricultura não é diferente. No Rio Grande do Sul, nosso maior esforço é impedir a entrada do greening [doença que afeta os citrus] nos pomares, tratando o tema com muita responsabilidade. Esse trabalho envolve a atuação permanente do Departamento de Defesa Vegetal na manutenção da sanidade da citricultura, além da parceria com a Emater. Somente em 2026, serão mais de R$ 2 milhões investidos em assistência técnica aos produtores”, enfatizou Madalena.

Cultivo supera 37 mil hectares

O Rio Grande do Sul ocupa atualmente a sexta posição nacional na produção de laranjas e a terceira na produção de bergamotas. A citricultura gaúcha se consolida como uma atividade tradicional e de grande impacto econômico e social, com área cultivada superior a 37 mil hectares.

Na safra de 2025, as laranjas lideraram em área plantada, com 22,7 mil hectares, além de registrarem produção de 354 mil toneladas e envolverem 8.024 produtores. As bergamotas aparecem em seguida, com 12,8 mil hectares cultivados e produção de 197 mil toneladas. Já os limões somaram 1,6 mil hectares e produção de 20 mil toneladas.

Além da relevância no campo, a cadeia da citricultura também impulsiona o comércio e a indústria, contribuindo para a geração de empregos e a movimentação da economia regional. O Valor Bruto da Produção da citricultura gaúcha superou R$ 1 bilhão na safra de 2024.