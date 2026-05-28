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Nova obra sobre autismo conta com a coautoria de Luana Mendes Balestrin

Livro reúne especialistas de diversas áreas e conta com coordenação do psiquiatra Augusto Cury

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
28/05/2026 às 16h46
Nova obra sobre autismo conta com a coautoria de Luana Mendes Balestrin
(Fotos: Luana Mendes Balestrin)

A profissional Luana Mendes Balestrin, natural de Palmitinho e com atuação em Tenente Portela e Frederico Westphalen, está entre os coautores do livro “Autismo Vol. 2: Acolhendo Mentes Complexas”, obra voltada ao acolhimento e inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O livro reúne especialistas de diversas áreas e conta com mentoria e coordenação geral do psiquiatra Augusto Cury, considerado o autor de psiquiatria mais lido do Brasil e patrono da AMABrasil. A presidência da obra é de Milton Andrade.

Ao lado de outros 30 coautores, Luana Mendes Balestrin contribui com conhecimentos e experiências voltadas à compreensão e humanização do atendimento às pessoas com TEA.

A profissional iniciou sua trajetória na APAE de Tenente Portela, onde atuou entre 2014 e 2022. Atualmente, atende em consultório próprio na Clínica Drean, com atividades desenvolvidas nos municípios de Tenente Portela e Frederico Westphalen.

A coletânea também reúne nomes como Teyla Bastos, Thor Guenther, Sheila de Mello, Marcelo Pinheiro, Tamires Mariano e Priscila Diniz.

A obra busca promover informação, inclusão e um olhar mais humanizado sobre o universo do autismo.

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