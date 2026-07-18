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Mais de 15 municípios já registram danos em razão do vento ou da chuva no RS

Santa Vitória do Palmar registrou o maior volume de chuva durante a madrugada

Por: Editoria Local Fonte: Gaúcha ZH
18/07/2026 às 14h48
Mais de 15 municípios já registram danos em razão do vento ou da chuva no RS
Pelo menos 16 municípios reportaram algum tipo de prejuízo em razão da chuva e do vento no Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas (Foto: Divulgação | PRF)

Pelo menos 16 municípios reportaram algum tipo de prejuízo em razão da chuva e do vento no Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. Conforme boletim da Defesa Civil divulgado às 8h43min deste sábado (18/7), foram incluídas cidades da Campanha, Serra, Fronteira Oeste e Região Central.

No Litoral Norte, as rajadas de vento no final da manhã ultrapassaram os 100km/h. O local que mais registrou chuva durante a madrugada foi Santa Vitória do Palmar, no Sul do Estado, mas o volume foi pequeno. De acordo com o órgão, choveu 19,3 milímetros em seis horas. O Município já estava em alerta por conta de uma chuva de granizo na quinta-feira (16/7). 

Cidades como Aceguá, Agudo, Bagé, Gramado, Jaguari, Pinheiro Machado, Santiago, São Borja, Santo Ângelo, São Francisco de Assis, São Martinho da Serra e Uruguaiana contabilizaram estragos como destelhamentos, vias interrompidas por árvores e postes caídos, além de quedas de energia pontuais.

Em Alegrete, na Campanha, a Defesa Civil informou danos nos telhados de dez residências localizadas nos bairros José de Abreu, Inês, Getúlio Vargas e Santos Dummont. Cinco pessoas, de duas famílias, estão desalojadas. São Borja, na Fronteira Oeste, também conta com três pessoas desalojadas.

Na Região Central, em Santa Maria, as rajadas de vento chegaram a 69 quilômetros por hora. Durante a madrugada e a manhã deste sábado, a Defesa Civil realizou pelo menos oito atendimentos, referentes a um tapume caído e a sete casas destelhadas. Na sexta-feira (17/7), o Município já havia registrado 12 destelhamentos.

De acordo com o boletim divulgado às 12h pela Climatempo, outros municípios gaúchos e catarinenses registraram vento forte. No ranking, Caraá, no litoral do RS, aparece em primeiro lugar com rajadas de 104,9km/h por volta das 12h. Santa Vitória do Palmar, registrou 97,9km/h, Panambi 95,8km/h, e Jaguari 93,3km/h. Segundo a Escala de Beaufort, usada para classificar as diferentes velocidades, esses valores já configuram como vendavais. 

Entre as cidades do Rio Grande do Sul que registraram rajadas superiores aos 80km/h nas últimas horas, estão Aceguá, Arroio Grande e Agudo, configurando a categoria de ventania fortíssima. Herval, Santa Maria, São José dos Ausentes e Jaguarão registraram velocidades acima dos 70km/h.

 

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