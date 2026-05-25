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Prefeitura de Redentora promove curso gratuito de Retroescavadeira em parceria com o SENAR

A Administração Municipal informa ainda que estão abertas as inscrições para o Curso de Motoniveladora (Patrola), que acontecerá entre os dias 29 de junho e 03 de julho de 2026.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora
25/05/2026 às 15h29
Prefeitura de Redentora promove curso gratuito de Retroescavadeira em parceria com o SENAR
Foto: Divulgação Ascom Redentora

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou entre os dias 18 e 22 de maio o Curso de Operação de Retroescavadeira, 2ª Turma, em parceria com o SENAR.

O curso gratuito teve como objetivo proporcionar qualificação profissional aos participantes, ampliando as oportunidades de emprego e geração de renda no município.

Durante os dias de capacitação, os alunos receberam orientações teóricas e práticas sobre operação segura, manutenção e técnicas de utilização da retroescavadeira, preparando os participantes para atuar no mercado de trabalho com mais conhecimento e segurança.

A Administração Municipal reforça seu compromisso com a valorização e qualificação da mão de obra Redentorense, oferecendo oportunidades gratuitas de capacitação profissional aos munícipes. Investir em qualificação é investir no desenvolvimento das famílias, na geração de renda e no fortalecimento do município.

A Prefeitura agradece ao SENAR pela importante parceria na realização do curso e pelo apoio contínuo às ações voltadas ao desenvolvimento rural e profissional de Redentora.

A Administração Municipal informa ainda que estão abertas as inscrições para o Curso de Motoniveladora (Patrola), que acontecerá entre os dias 29 de junho e 03 de julho de 2026.

Os interessados podem realizar sua inscrição junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e à EMATER/RS-Ascar.

É a Administração Municipal trabalhando pela qualificação, desenvolvimento e oportunidades para nossa população.

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