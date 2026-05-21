Redentora apresenta índices preocupantes em moradia, saúde e educação superior

O município de Redentora apresentou resultados preocupantes no IPS Brasil 2026, ocupando a posição 5.234 entre os 5.570 municípios brasileiros e a 488ª colocação entre as 497 cidades gaúchas. O índice geral foi de 53,44 pontos em uma escala de 0 a 100.

Outro dado negativo é o PIB per capita do município, estimado em R$ 20.904,64, colocando Redentora na posição 3.556 no cenário nacional e na penúltima colocação entre os municípios do Rio Grande do Sul.

Entre os indicadores mais críticos estão moradia, com posição 5.465, saúde e bem-estar, na colocação 5.262, além do acesso à educação superior, que aparece na posição 4.441. O levantamento aponta dificuldades relacionadas à infraestrutura habitacional, obesidade, suicídios, doenças crônicas e baixa presença de trabalhadores com ensino superior.

Os fundamentos do bem-estar também registraram desempenho baixo, principalmente no acesso ao conhecimento básico e comunicação. Já em oportunidades, o município teve pontuação de 41 pontos, com destaque negativo para liberdades individuais e acesso à cultura, lazer e esporte.

Apesar dos números preocupantes, alguns indicadores apresentaram desempenho positivo. A segurança pessoal aparece em posição de destaque, ocupando a colocação 1.166 no ranking nacional. A inclusão social também teve resultado expressivo, alcançando a posição 1.190 entre os municípios brasileiros.







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