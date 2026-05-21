Trabalhador de Três Passos é esfaqueado durante discussão em empresa de Ijuí

Um homem de 41 anos, natural de Três Passos e residente em Ijuí, sofreu ferimentos graves após ser atingido por golpes de faca durante uma briga ocorrida na tarde de terça-feira (20), em uma empresa localizada na Rua das Chácaras, na região central do município.

De acordo com informações da Brigada Militar, a agressão aconteceu após um desentendimento entre colegas de trabalho. O suspeito, um homem de 48 anos também morador de Ijuí, teria atacado a vítima durante a discussão.

Após o ocorrido, o trabalhador recebeu auxílio de pessoas que estavam no local e foi levado ao Hospital de Clínicas de Ijuí, onde precisou passar por cirurgia devido à gravidade dos ferimentos.

Quando a polícia chegou ao endereço da ocorrência, o autor do ataque já havia deixado o local. Na manhã desta quinta-feira (21), ele compareceu à Delegacia de Polícia de Ijuí, onde acabou sendo preso após o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

O caso é investigado como tentativa de homicídio.

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