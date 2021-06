Benefícios do Treinamento de Potência Muscular

Quando falamos em treinamento de potência estamos nos referindo a treinos que ativam uma alta performance do musculo. Durante os treinos a pessoa trabalha a aceleração dos movimentos, produzindo assim uma maior potência.

A capacidade de exercer o máximo de força possível, o mais rápido possível, é uma das qualidades mais importantes para a prática da maioria dos esportes, quando não é a mais importante. A potência também é utilizada em algumas situações do dia-a-dia.

Já idosos com lentificação do movimento se beneficiam muito quando treinam a fim de desenvolver esta capacidade física, pois tornam-se mais ágeis, fortes e com melhor coordenação motora, já que essas são qualidades inerentes ao desempenho de potência.

Se, para ser potente, você precisa ser forte o mais rápido possível, então, antes de tudo, você deve desenvolver a sua força. O iniciante no treino de força já vai apresentar melhora geral de performance em todas as qualidades físicas, incluindo a potência, dado o alto grau de treinabilidade que possui, ele é como uma folha de papel em branco! Somente após o indivíduo se tornar experiente é que o treinamento de força, por si só, passa a ser inexpressivo no desenvolvimento da potência muscular.

É neste momento que o treino precisa ser específico, alternando entre potência, força máxima e resistência de força. Cito só essas 3 para simplificar e porque aqui tratamos apenas do que é feito no treinamento funcional e Crossfit. A partir de então, o resultado destes blocos de treinamento específicos começam um a influenciar no outro, como numa teia: todas as qualidades físicas precisam ser ampliadas de forma específica e seus incrementos influenciam diretamente na melhora das outras.

Considerando que o treinamento de potência irá influenciar diretamente no ganho de força máxima e este será útil no treino de força de resistência, então, vale a pena avaliar a possibilidade de incluir esse bloco dentro de sua periodização. Logicamente, não é o único foco de trabalho de um aluno ou atleta. Porém, pode-se extrair muitos benefícios desta composição, tanto do ponto de vista fisiológico quanto do ponto de vista motivacional, pois é uma forma de diversificar o treinamento.

