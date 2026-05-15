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Livro discute repertório que orienta decisões nas empresas

Marcos Inocêncio analisa, em obra autoral, como a complexidade organizacional, a inovação e a capacidade de decisão afetam lideranças em ambientes ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 23h22
Livro discute repertório que orienta decisões nas empresas
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A relação entre crescimento, liderança e capacidade de decisão é o eixo central de "Crescer é Escolher — Por que evoluir exige abrir mão do que já funciona", novo livro de Marcos Inocencio, lançado em 9 de junho de 2026 pela Editora da Rede Líderes. A obra propõe uma análise sobre os limites do crescimento sustentado apenas pela expansão contínua e discute os impactos da complexidade operacional sobre organizações, lideranças e carreiras.

Ao longo do livro, o autor sustenta que o crescimento deixou de ser apenas uma ambição corporativa para se tornar uma condição de sobrevivência em mercados marcados por mudanças rápidas, aumento de competitividade e ciclos mais curtos de vantagem estratégica. A proposta central da publicação parte da ideia de que crescer não significa necessariamente adicionar novas frentes de atuação, produtos ou estruturas, mas desenvolver capacidade de escolher o que deve permanecer e o que precisa ser abandonado.

A discussão aparece em um contexto em que empresas convivem simultaneamente com pressão por escala, transformação tecnológica, aceleração da inteligência artificial e aumento do custo da complexidade. Nesse cenário, o livro argumenta que muitas organizações crescem sem revisar processos, estruturas e modelos mentais que funcionaram em ciclos anteriores, mas que passam a limitar a adaptação futura.

A obra está estruturada em seis partes e percorre temas ligados à expansão sem critério, dispersão estratégica, perda de foco organizacional, reinvenção profissional e impacto da tecnologia sobre a tomada de decisão. Entre os conceitos apresentados, Marcos Inocencio discute o que define como "crescimento por acúmulo" e "crescimento por construção", diferenciando organizações que ampliam volume operacional sem fortalecer capacidade estratégica daquelas que utilizam escolhas seletivas para sustentar evolução de longo prazo.

Outro ponto abordado é o impacto da multiplicação de prioridades dentro das empresas. O autor argumenta que estruturas excessivamente fragmentadas tendem a perder velocidade decisória, ampliar custos de coordenação e reduzir capacidade de inovação. Segundo a análise apresentada no livro, o excesso de iniciativas simultâneas cria ambientes organizacionais voltados à manutenção da própria operação, em vez de direcionados à construção de novas vantagens competitivas.

A publicação também dedica parte relevante do conteúdo à relação entre liderança e renúncia estratégica. Em diferentes capítulos, o autor sustenta que a dificuldade de encerrar projetos, abandonar mercados ou revisar modelos historicamente bem-sucedidos se tornou um dos principais fatores de estagnação empresarial. Nesse contexto, a liderança é apresentada como exercício contínuo de exclusão, priorização e reposicionamento.

A inteligência artificial aparece como um dos elementos centrais das transformações analisadas no livro. O conceito de "pessoas aumentadas" é utilizado para descrever profissionais e lideranças que utilizam tecnologia para ampliar capacidade analítica e qualidade de julgamento, e não apenas produtividade operacional. O texto argumenta que, em ambientes de automação crescente, a vantagem competitiva tende a migrar da execução repetitiva para a capacidade humana de interpretar cenários, decidir prioridades e adaptar estruturas.

Além do ambiente corporativo, a obra também aborda mudanças nas relações de carreira e trabalho. O autor discute a ideia de autonomia profissional, responsabilidade individual sobre desenvolvimento de competências e necessidade de reinvenção contínua diante da velocidade das mudanças econômicas e tecnológicas.

Marcos Inocencio apresenta ainda reflexões sobre liderança em ambientes de excesso de informação, pressão por crescimento acelerado e aumento da complexidade organizacional. O livro propõe que a capacidade de manter clareza estratégica e preservar opcionalidade passa a ser um diferencial relevante para empresas e profissionais em mercados mais voláteis. "Crescer exige a coragem de admitir que a estrutura que sustenta sua operação hoje pode ser exatamente o que impedirá sua expansão amanhã", diz Marcos Inocencio.

Publicado pela Editora da Rede Líderes, o lançamento integra o ecossistema da Rede Líderes, que reúne mais de 850 líderes de diferentes áreas e empresas. A Rede Líderes atua como espaço para ouvir as melhores soluções do mercado e apresentar soluções baseadas em experiências reais.

A publicação se insere em um contexto de discussões crescentes sobre eficiência organizacional, foco estratégico e adaptação de lideranças em cenários de transformação estrutural das empresas. Ao tratar crescimento como consequência de escolhas e não apenas de expansão operacional, o livro propõe uma reflexão sobre os limites do modelo de crescimento baseado exclusivamente em volume e sobre os desafios de construir organizações capazes de se adaptar sem perder capacidade de decisão.

A obra está disponível nas principais livrarias e plataforma Amazon.

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