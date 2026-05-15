Novo realme 16 5G chega dia 20 com barra de câmera traseira

A realme anuncia a chegada do novo realme 16 5G ao mercado brasileiro no dia 20 de maio. O lançamento reforça a proposta da marca de unir inovação, estética e tecnologia premium em um smartphone pensado para a geração jovem de usuários.

O design é centrado em uma barra horizontal de câmeras traseiras com padrão flagship, integrada de forma harmoniosa ao painel traseiro com um layout limpo e simétrico. Dentro do módulo está o espelho para selfies na câmera traseira, permitindo que os usuários se visualizem diretamente ao usar a câmera traseira, facilitando o ajuste de ângulos, expressões e enquadramento. Esse design incentiva uma interação mais natural e abre novas possibilidades criativas para selfies com a câmera traseira e momentos compartilhados.

Além da funcionalidade, o layout horizontal das câmeras também melhora o equilíbrio ergonômico. A barra de câmera levemente elevada ajuda a distribuir o peso de maneira mais uniforme, permitindo que o smartphone fique estável em superfícies planas.

O realme 16 5G vem com o novo Air Design, com apenas 8,1 mm de espessura e 181g, e aposta em acabamento inspirado nas "Asas de Aurora", com efeito gradiente que muda de tonalidade conforme a incidência de luz, criando um visual dinâmico e moderno.

Na fotografia, o realme 16 5G chega com sistema de câmeras de retrato com IA desenvolvido para elevar a experiência de criação de conteúdo, além do novo LumaColor IMAGE, tecnologia proprietária que utiliza algoritmos de IA para aprimorar profundidade, textura e fidelidade de cores nas imagens.

O realme 16 5G também traz ferramentas de edição baseadas em inteligência artificial, como AI Edit Genie e AI Instant Clip, que simplificam a criação de fotos e vídeos com efeitos automáticos e edição rápida diretamente no dispositivo.

Performance para o dia todo

Além do visual premium e da experiência fotográfica avançada, o smartphone entrega bateria Titan de 6.550 mAh, carregamento rápido de 45W e certificação IP69 de resistência à água e poeira. O modelo ainda conta com tela AMOLED de brilho máximo de até 4200 nits, processador MediaTek Dimensity 6400 Turbo e sistema de refrigeração AirFlow VC de 6050 mm² otimizado para maior desempenho em multitarefas e jogos.

Lançamento da linha 16 Series e disponibilidade

O realme 16 5G faz parte da linha realme 16 Series que será lançada oficialmente no Brasil no dia 20 de maio. realme 16 Series também traz o jogador Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do FC Barcelona, como embaixador da linha e da marca realme.

Durante o período de vendas abertas, entre 20 e 31 de maio, consumidores poderão aproveitar condições especiais, incluindo parcelamento em até 24 vezes sem juros e desconto adicional no Mercado Livre, e poderão adquirir o novo realme 16 5G por um preço promocional nesse período aqui.

Informações à imprensa

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Anna Baisi

Elení Cristina

Michely Arashiro

Renato Fugulin