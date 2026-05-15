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AI/R Compass UOL avança na aplicação de inteligência artificial em DevOps e conquista reconhecimento da Amazon Web Services

Abordagem combina automação avançada, monitoramento contínuo e práticas de segurança para aumentar a eficiência e a confiabilidade na entrega de si...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 21h37

SÃO PAULO, May 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R Compass UOL, subsidiária da AI/R — empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, segue ampliando o uso de inteligência artificial em seu modelo de engenharia, com foco em tornar o desenvolvimento de software mais eficiente, previsível e escalável. Como parte desse movimento, a companhia conquistou a AWS DevOps Competency, reconhecimento da Amazon Web Services (AWS) concedido a empresas parceiras que demonstram capacidade comprovada de simplificar o provisionamento e a gestão de infraestrutura, acelerar a entrega de aplicações e integrar práticas de monitoramento, governança e segurança ao longo de todo o ciclo de engenharia.

"O reconhecimento da AWS reforça a solidez da nossa capacidade de execução em DevOps e está diretamente conectado às nossas frentes de AI-Driven SDLC e Agentic AI Software Engineering, que introduzem camadas de inteligência artificial nas etapas de desenvolvimento de software, tornando os processos mais adaptativos e orientados por dados. Na prática, isso se traduz em operações mais coordenadas e resilientes, com acompanhamento constante e capacidade de atuação preditiva, seja para antecipar incidentes, automatizar e otimizar pipelines de entrega contínua ou aumentar a confiabilidade dos ambientes em produção", afirma Cleyton Ferreira, Diretor de Tecnologia e Produtos da AI/R.

Os resultados dessa abordagem já podem ser observados em projetos conduzidos pela companhia. Em um cliente do setor financeiro, a modernização da infraestrutura, aliada à otimização dos processos de desenvolvimento e entrega de aplicações, resultou em uma redução de 25% nos custos operacionais. Já em uma gigante do segmento esportivo, a estruturação de uma arquitetura escalável e automatizada viabilizou a construção de uma plataforma integrada que conecta mais de 500 mil usuários, com funcionamento estável e capacidade contínua de lançamento de novos serviços.

Esse modelo também acompanha a evolução do próprio ecossistema da AWS, que vem incorporando agentes inteligentes às suas soluções. Um exemplo é o AWS DevOps Agent, que atua de forma proativa na identificação e resolução de incidentes, analisando dados de sistemas e operações para reduzir o tempo de resposta e aumentar a confiabilidade das operações.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

Contato: Caroline Randow [email protected]

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9721462)
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