Estado geral da BR-468 é considerado regular em pesquisa da CNT

Na Região Celeiro, a estrada se estende entre Tiradentes do Sul e Coronel Bicaco

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
15/05/2026 às 20h26
Estudo classificou como “regular” os aspectos de estado geral, sinalização e geometria da BR-468 (Foto: Diones Roberto Becker)

Com aproximadamente 110 quilômetros na Região Celeiro, a BR-468 foi avaliada na mais recente Pesquisa CNT de Rodovias. Em 2025, o levantamento de abrangência nacional completou 30 anos. O estudo consolidou-se como referência técnica e ferramenta estratégica para direcionar recursos e embasar políticas públicas voltadas à modernização das vias. Também contribui para o aprimoramento da infraestrutura de transporte no Brasil.

A pesquisa classificou como “regular” os aspectos de estado geral, sinalização e geometria da BR-468. Já o pavimento recebeu conceito “bom”. Um dado negativo que chama a atenção é que nenhuma parte do percurso foi avaliada como “ótima”. A estrada registra intenso movimento de veículos diariamente, pois, além de interligar cidades, conecta-se a outras rodovias que direcionam para diferentes regiões do Rio Grande do Sul.

Na Região Celeiro, a BR-468 se estende entre Porto Soberbo, no interior de Tiradentes do Sul, e Coronel Bicaco. No entanto, a rodovia segue até Palmeira das Missões – totalizando cerca de 142 quilômetros.

 

