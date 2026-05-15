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CMR Surgical promove debate sobre IA e o futuro da saúde

Painel realizado durante a São Paulo Innovation Week discutiu como IA física, dados e robótica podem ampliar acesso, previsibilidade e qualidade na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 20h25
CMR Surgical promove debate sobre IA e o futuro da saúde
CMR Surgical/Divulgação

O avanço da inteligência artificial aplicada ao mundo físico — tecnologia capaz de interpretar ambientes, analisar dados em tempo real e apoiar decisões complexas — começa a abrir uma nova fronteira para a saúde. O impacto dessa transformação, que deve acelerar a evolução da medicina nos próximos anos, foi tema do painel promovido pela CMR Surgical durante a São Paulo Innovation Week 2026 (SPIW), um dos maiores eventos de inovação da América Latina.

Com o título "Inteligência Artificial, Robótica e o Futuro da Saúde no Brasil", o encontro discutiu como a convergência entre inteligência artificial, robótica, análise de dados e novas plataformas digitais pode contribuir para tornar os sistemas de saúde mais eficientes, previsíveis e acessíveis, com grandes benefícios para os pacientes.

Mais do que uma discussão sobre cirurgia robótica, o debate propôs uma reflexão sobre como novas tecnologias podem ajudar a enfrentar desafios históricos da saúde, como desigualdade de acesso, variabilidade de resultados clínicos e concentração de expertise em grandes centros urbanos.

"A saúde está entrando em uma nova era, em que dados, inteligência artificial e robótica deixam de ser ferramentas isoladas e passam a atuar de forma integrada para ampliar a capacidade humana e trazer mais consistência aos cuidados médicos", afirma Giovani Fracchia Martins, presidente da CMR Surgical na América Latina.

O momento é ideal, pois recentemente a cirurgia robótica foi incorporada ao rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para o câncer de próstata, levando o benefício ao maior número de pacientes.

Ao mesmo tempo, uma nova geração de plataformas mais flexíveis e modulares busca reduzir barreiras estruturais que historicamente limitaram a adoção dessas tecnologias. Nesse contexto, a CMR Surgical apresentou os avanços do Versius, seu sistema de cirurgia robótica desenvolvido com arquitetura modular e leve, pensado para se adaptar à dinâmica dos hospitais e ampliar a escalabilidade dos programas robóticos.

Segundo a empresa, a transformação mais profunda não está apenas na robotização dos procedimentos, mas na capacidade de gerar inteligência a partir dos dados produzidos dentro do ambiente cirúrgico.

IA física aplicada à saúde

A CMR Surgical anunciou recentemente uma parceria estratégica com a NVIDIA para acelerar o desenvolvimento da chamada "IA física" aplicada à saúde — sistemas capazes de compreender o contexto clínico e interagir com o ambiente em tempo real. A empresa contribuiu com cerca de 500 horas de cirurgias reais para a criação de um dos maiores datasets abertos do mundo em robótica e saúde.

A expectativa é que essa evolução permita o desenvolvimento de sistemas capazes de reconhecer etapas de procedimentos, identificar estruturas críticas, antecipar movimentos e apoiar decisões clínicas.

"Quando conseguimos transformar experiência individual em inteligência compartilhada, criamos a possibilidade de ampliar qualidade em escala. Isso pode representar uma mudança importante para o futuro da saúde, ampliando o acesso", avalia Martins.

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