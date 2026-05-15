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Consumidores da Região Celeiro aparecem na lista de ganhadores da NFG em abril

Prêmio principal de R$ 50 mil saiu para um morador de Porto Alegre

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
15/05/2026 às 20h24
Consumidores da Região Celeiro aparecem na lista de ganhadores da NFG em abril
Todos os contemplados foram comunicados por SMS e por e-mail, conforme os dados de cadastro (Foto: Divulgação | SECOM-RS)

A relação estadual de ganhadores da Nota Fiscal Gaúcha (NFG) de abril inclui três contribuintes da Região Celeiro: Tasciele Edineia Camera (Chiapetta), Pedro Eloi Wehrmann Schweize (Crissiumal) e Simone Tontini dos Santos (Santo Augusto). O sorteio foi realizado no último dia do mês passado. O prêmio principal de R$ 50 mil saiu para um morador de Porto Alegre.

A extração nº 163 distribuiu R$ 200 mil. Além da premiação principal, foram sorteados dez prêmios de R$ 5 mil e cem de R$ 1 mil. Todos os contemplados foram comunicados por SMS e por e-mail, conforme os dados de cadastro. Para resgatar o valor, é preciso acessar o site ou o aplicativo da NFG e clicar na aba “Meus prêmios”. O prazo é de 90 dias a partir da homologação do resultado do sorteio.

Vantagens do NFG

Com 4,3 milhões de participantes, a NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais no momento da compra. Assim, busca-se fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, contribuindo para combater a concorrência desleal e a informalidade.

 

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