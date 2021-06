Santo Augusto: vacinação para profissionais da educação será amanhã,05

A Secretaria Municipal de Saúde informou que amanhã, sábado (05), a equipe estará recebendo no posto central, Rua Floresta, Bairro Centro, no horário das 8h às 11h:

Os trabalhadores da educação do ensino médio, profissionalizantes, EJA, e da educação de ensino superior. Todos que se enquadram nessas categorias, devem comparecer imprescindivelmente neste dia para receber a dose.

