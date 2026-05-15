Bombeiros Voluntários elegem nova diretoria na noite desta sexta-feira

A Associação dos Bombeiros Voluntários realizou, na noite desta sexta-feira, a assembleia para definição da nova diretoria da entidade.
A condução da assembleia e do processo eleitoral ficou sob responsabilidade de Jonas Martins.
A nova composição ficou definida da seguinte forma:
Presidente:
Cleide C. de C. Da Rosa
Vice-presidente:
Léo Fiorin Júnior
Secretária:
Rosane Mantelli
Secretária Adjunta:
Daniele Fleck
Tesoureiro:
Luis F. Walter
Tesoureiro Adjunto:
Mateus Didonet
Conselho Fiscal:
Rutinéia Tirlone – representante da comunidade
Pedro G. Ferri – ex-bombeiro voluntário
Paulo J. Farias – Prefeitura de Tenente Portela
Celso Bussato – Prefeitura de Derrubadas
Gelson Dal Cero – Prefeitura de Vista Gaúcha
Claudiomiro Nascimento – Prefeitura de Barra do Guarita
Cleiton Figueiredo – Miraguaí
A nova diretoria assume a responsabilidade de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela entidade, fortalecendo as ações dos Bombeiros Voluntários e a integração com a comunidade regional.
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