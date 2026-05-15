Bombeiros Voluntários elegem nova diretoria na noite desta sexta-feira

A Associação dos Bombeiros Voluntários realizou, na noite desta sexta-feira, a assembleia para definição da nova diretoria da entidade.

A condução da assembleia e do processo eleitoral ficou sob responsabilidade de Jonas Martins.

A nova composição ficou definida da seguinte forma:

Presidente:

Cleide C. de C. Da Rosa

Vice-presidente:

Léo Fiorin Júnior

Secretária:

Rosane Mantelli

Secretária Adjunta:

Daniele Fleck

Tesoureiro:

Luis F. Walter

Tesoureiro Adjunto:

Mateus Didonet

Conselho Fiscal:

Rutinéia Tirlone – representante da comunidade

Pedro G. Ferri – ex-bombeiro voluntário

Paulo J. Farias – Prefeitura de Tenente Portela

Celso Bussato – Prefeitura de Derrubadas

Gelson Dal Cero – Prefeitura de Vista Gaúcha

Claudiomiro Nascimento – Prefeitura de Barra do Guarita

Cleiton Figueiredo – Miraguaí

A nova diretoria assume a responsabilidade de dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pela entidade, fortalecendo as ações dos Bombeiros Voluntários e a integração com a comunidade regional.







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