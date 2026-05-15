Carreta sai da pista e bloqueia trecho da RSC-472 em Tenente Portela

Uma carreta saiu da pista na RSC-472, em Tenente Portela na tarde desta sexta-feira, e acabou bloqueando quase toda a rodovia no trecho localizado próximo ao cemitério, após a descida da serrinha, no lado portelense.

Motoristas que passaram pelo local trafegaram em velocidade reduzida, até a liberação da via.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do ocorrido.

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