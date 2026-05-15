Vale-pedágio por placa avança e chega ao Rio Grande do Sul

O Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) por placa segue avançando no Brasil e chega ao Rio Grande do Sul, ampliando a presença do novo modelo de cobrança digital no transporte rodoviário de cargas.

A operação no estado agora conta com a participação da Caminhos da Serra Gaúcha – CSG, concessionária que administra 271 km de rodovias entre o Vale do Caí e Serra Gaúcha, e ocorre no contexto da expansão da solução MeuPedágio, plataforma responsável pela interoperabilidade do vale-pedágio por identificação veicular. O modelo permite que o benefício seja vinculado diretamente à placa do caminhão, eliminando a necessidade de cartões, tags ou outros dispositivos físicos.

A implementação está sendo conduzida juntamente com as Fornecedoras de Vale-Pedágio Obrigatório (FVPOs homologadas), conforme as diretrizes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e contempla a validação dos fluxos operacionais em ambiente real, incluindo emissão, integração sistêmica e autorização de passagem nas praças de pedágio.

Segundo Eder Leonidas, diretor de negócios da MeuPedágio, a chegada ao estado representa mais um passo importante na consolidação do modelo.

"A expansão para o Rio Grande do Sul reforça que o projeto está evoluindo de forma estruturada. Estamos avançando com responsabilidade, garantindo que cada etapa seja implementada com segurança operacional e aderência regulatória, sempre com foco em simplificar a jornada do transportador", afirma.

Para Alexandre Cavenaghi, gerente de pesquisa e inovação da CSG, a iniciativa reflete o compromisso da concessionária com a evolução do setor.

"Aqui na CSG, nós abraçamos a inovação sempre com muita responsabilidade e com o olhar voltado para o nosso cliente. A chegada do vale-pedágio por placa é mais um passo nessa direção, buscando tornar a experiência nas rodovias mais simples e eficiente", destaca.

Novas etapas de implantação já estão em andamento, com a expansão do modelo prevista para avançar progressivamente em outras rodovias ao longo dos próximos meses.

A chegada ao Rio Grande do Sul reforça a construção de um ecossistema rodoviário mais digital, interoperável e eficiente, trazendo ganhos relevantes para embarcadores, transportadores e caminhoneiros em todo o país.