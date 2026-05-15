Brigada Militar recupera celulares levados em roubo a residência em Tenente Portela

A atuação rápida das forças policiais trouxe novos avanços nas investigações do assalto armado registrado na manhã desta sexta-feira, 15 de maio, na região central de Tenente Portela. Os telefones celulares roubados das vítimas foram recuperados pela Brigada Militar após serem encontrados abandonados pelos criminosos durante a fuga pelo município.

Depois da localização dos aparelhos, os itens foram encaminhados à Polícia Civil, que dá continuidade aos trabalhos investigativos. Neste momento, equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar realizam diligências intensas na região em uma força-tarefa que busca identificar e capturar os responsáveis pela ação criminosa o quanto antes.

Relembre o caso

O crime ocorreu por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira em uma residência situada no centro de Tenente Portela e mobilizou as forças de segurança locais.

De acordo com as informações apuradas, três homens invadiram a casa de uma empresária do município. Uma funcionária que fazia a limpeza na parte externa do imóvel no momento da chegada dos suspeitos acabou sendo rendida logo na entrada da residência.

Após dominarem a funcionária, os criminosos foram até os quartos da casa, acordaram os moradores e mantiveram as vítimas sob ameaça durante toda a ação. Conforme os relatos iniciais, os assaltantes permaneceram cerca de dez minutos dentro da residência.

Durante o roubo, foram levados celulares, joias e dinheiro. Informações preliminares indicam que um dos envolvidos utilizava capuz, enquanto os outros dois agiam sem esconder o rosto.

A Polícia Civil foi acionada logo após o crime e já analisa imagens de câmeras de monitoramento que poderão auxiliar na identificação dos suspeitos. Até o momento, ninguém havia sido preso.

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