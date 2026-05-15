Gestão logística com dados eleva investimentos em tecnologia

A digitalização das cadeias de suprimentos tem impulsionado investimentos em gestão logística baseada em dados. Empresas dos setores de transporte, armazenagem e comércio exterior vêm ampliando o uso de plataformas integradas, sensores e análise preditiva para melhorar a tomada de decisão e reduzir vulnerabilidades operacionais.

Segundo o Plano Nacional de Logística 2035, a transformação digital da logística brasileira depende da ampliação da conectividade entre modais, sistemas operacionais e plataformas de monitoramento. O plano prevê maior integração tecnológica para ampliar eficiência e competitividade no setor.

A Fractal, especializada em segurança tecnológica aplicada à logística, avalia que o uso estratégico de dados passou a ocupar papel central na gestão das operações.

Para Mary Anne Amorim, CCO da empresa, a visibilidade operacional se tornou um diferencial competitivo. "A gestão baseada em dados permite decisões mais rápidas, melhora a previsibilidade e reduz vulnerabilidades operacionais. Hoje, eficiência logística depende diretamente da qualidade da informação", afirma.

Segundo a empresa, sensores inteligentes, rastreabilidade e interoperabilidade entre sistemas devem ganhar ainda mais relevância em 2026. "As operações logísticas estão cada vez mais conectadas. A integração entre monitoramento, análise de eventos e gestão operacional fortalece toda a cadeia de custódia", explica Mary Anne.

Dados da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) indicam que empresas vêm ampliando investimentos em digitalização, automação e integração multimodal para aumentar eficiência e reduzir custos operacionais.