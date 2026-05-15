Benefícios econômicos do Sicredi para associados atingiram R$ 31,1 bilhões em 2025

O Sicredi atingiu um marco histórico em sua trajetória de fomento à prosperidade coletiva. Em 2025, os benefícios econômicos gerados pela instituição para seus mais de dez milhões de associados somaram R$ 31,1 bilhões – um crescimento de 22% em comparação ao ano anterior. O montante é o maior já registrado na série histórica, consolidando o compromisso do cooperativismo com o desenvolvimento social e financeiro. O valor representou uma economia média gerada de R$ 3,1 mil no ano passado para cada um dos associados ao Sicredi.

Três indicadores compõem o cálculo do índice. São eles, o Benefício Econômico de Crédito (BEC), que estima a economia sobre operações de crédito por meio de taxas médias mais baixas em comparação à média do Sistema Financeiro Nacional (SFN); o Benefício Econômico do Depósito (BED), que mede o ganho adicional com depósito por meio de remuneração mais elevada, e os Benefícios Econômicos do Exercício (BEE), que mostra a distribuição de resultados, o pagamento de juros ao capital e o valor revertido ao associado por meio de ações educacionais e sociais.

— Os resultados robustos do ano passado reforçam nossa atuação centrada no benefício aos associados. Nosso trabalho visa fomentar o crescimento das empresas, da atividade agrícola, assim como o apoio à realização dos objetivos das pessoas físicas. Está aí a razão de existir das cooperativas de crédito e o resultado do BES mostra que estamos cumprindo nosso propósito — destaca o diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi, Alexandre Barbosa.

Do montante total de R$ 31,1 bilhões, as contribuições do Sicredi para seus associados em 2025 incluíram R$ 21,8 bilhões provenientes de Benefício Econômico de Crédito; R$ 5,8 bilhões de Benefício Econômico de Depósitos e R$ 3,5 bilhões em Benefício Econômico do Exercício, este composto por pagamento de juros ao capital social dos associados, distribuição de resultados e destinação via Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES). Os dados foram auditados pela Deloitte.

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