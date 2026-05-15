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Previsão indica tempo estável no RS no final de semana

Informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 20/2026

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI
15/05/2026 às 18h08 Atualizada em 15/05/2026 às 18h14
Previsão indica tempo estável no RS no final de semana
A partir de domingo (17/5), deve ocorrer chuvas em algumas regiões do Rio Grande do Sul com leve elevação nas temperaturas (Foto: Diones Roberto Becker)

O final de semana deve seguir estável e com temperaturas baixas em praticamente todo o território gaúcho. A partir de domingo (17/5), deve ocorrer chuvas em algumas regiões do Rio Grande do Sul com leve elevação nas temperaturas. A estabilidade no tempo deve retornar ao Estado a partir de terça-feira (19/5), apresentando chuvas em pontos isolados do RS e as temperaturas devem voltar a baixar gradualmente em grande parte do território gaúcho.

As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 20/2026, produzido pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (16/5): a massa de ar frio que vinha atuando nos últimos dias deverá influenciar o tempo em todo o RS. Dessa forma, as temperaturas devem permanecer baixas, e não há previsão de chuva significativa ao longo do período.

- Domingo (17/5): um sistema de baixa pressão, que posteriormente deve evoluir para uma frente fria, pode começar a provocar chuva em algumas regiões do Rio Grande do Sul, principalmente na metade Norte e em áreas mais próximas ao litoral. Além disso, as temperaturas devem apresentar leve elevação, e pode haver rajadas de vento pontuais próximas ao litoral gaúcho.

- Segunda-feira (18/5): o sistema de baixa pressão deve seguir influenciando as condições do tempo no Estado, mantendo a previsão de chuva principalmente na metade Norte e em regiões mais próximas ao litoral. As temperaturas ainda devem permanecer levemente elevadas em relação aos dias anteriores. Pode haver rajadas de vento pontuais próximas ao litoral gaúcho.

- Terça (19/5) e quarta-feira (20/5): o sistema deve se afastar gradualmente, diminuindo sua influência sobre o RS. Com isso, há previsão apenas de chuva isolada na terça-feira (19/5) e as temperaturas devem voltar a apresentar redução gradativa em grande parte do Estado.

De maneira geral, os acumulados de precipitação devem variar entre 0 e 30 milímetros (mm) ao longo da semana, com alguns pontos isolados do litoral Norte que podem ultrapassar esse valor. Na metade Oeste, os acumulados previstos não ultrapassam os 10mm.

 

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