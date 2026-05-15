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Multi Conexão surge como aliada contra o lag em jogos online

Tecnologia patenteada pelo NoPing usa múltiplas rotas simultâneas para eliminar atrasos na entrega de pacotes de dados e assegurar partidas mais es...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 16h58
Multi Conexão surge como aliada contra o lag em jogos online
Imagem de Freepik

O NoPing, empresa especializada em soluções de performance para jogos online, apresentou ao mercado sua tecnologia patenteada de Multi Conexão, desenvolvida para enfrentar os principais problemas de instabilidade enfrentados por jogadores em todo o mundo.

O recurso utiliza múltiplas rotas simultâneas para envio de dados, combinadas com inteligência artificial que analisa e ajusta automaticamente os melhores caminhos em tempo real. O objetivo é reduzir impactos como ping alto, perda de pacotes e jitter, garantindo maior estabilidade durante as partidas. Em uma conexão tradicional, os dados trafegam por uma única rota até o servidor do jogo. Qualquer falha ou congestionamento nesse caminho resulta em lag ou até desconexões. A Multi Conexão, por sua vez, envia pacotes de dados por diferentes rotas ao mesmo tempo, criando redundância e eliminando a dependência de um único trajeto.

"Pense nisso como ter várias estradas para o mesmo destino. Se uma estiver engarrafada, as outras garantem que a informação chegue rápido e intacta. É um avanço enorme porque traz uma estabilidade que a internet comum não consegue oferecer", ressalta Marcos Guerra, diretor de operações do NoPing.

O executivo explica que, atualmente, os gamers sofrem com três grandes obstáculos: ping alto, perda de pacotes e picos de latência. "Isso sem falar nas desconexões que estragam qualquer partida competitiva. O NoPing atua exatamente aí. Com a nossa tecnologia, buscamos otimizar a rota entre o computador do jogador e o servidor do jogo, reduzindo o ping", completa. "A perda de pacotes e os picos podem ser corrigidos justamente pela Multi Conexão: como os dados vão por vários caminhos, se um pacote se perder em uma rota, ele chega pelas outras. E, para evitar as desconexões, o jogador se mantém conectado a múltiplos servidores simultaneamente, blindando a partida contra falhas de rota", acrescenta.

Na prática, o funcionamento é invisível para o usuário, mas o impacto é imediato. "Quando você joga usando o NoPing, o software cria múltiplas vias de transmissão de dados ao mesmo tempo. Se ocorre um problema em uma das rotas da provedora de internet até o servidor do jogo, as outras assumem instantaneamente", detalha.

Inteligência artificial como funcionalidadeA tecnologia é apoiada por inteligência artificial, que atua como um "GPS da internet", que analisa constantemente a rede global, avaliando o ping de mais de 2.000 servidores ao redor do mundo. Em tempo real, os algoritmos identificam quais são os caminhos mais rápidos e estáveis.

A partir disso, a tecnologia toma decisões instantâneas para desviar de rotas problemáticas, congestionadas ou com falhas. É um sistema inteligente que aprende e se adapta, buscando garantir que o jogador esteja sempre na melhor via expressa possível para os dados do seu jogo.

Outro recurso integrado é o uso simultâneo de múltiplos provedores de internet. "Hoje, muitos jogadores, especialmente os profissionais, têm mais de uma conexão em casa. O que nós fazemos é permitir que o NoPing utilize a largura de banda de múltiplos ISPs ao mesmo tempo. Isso significa que, se a operadora principal sofrer instabilidade ou queda de sinal, a segunda segura a conexão sem que o jogador caia da partida. É uma camada extra de redundância que protege a conexão de ponta a ponta", afirma.

Esse avanço tecnológico se insere em um mercado em plena expansão. Um levantamento da Fortune Business Insights estima que o setor gamer e de eSports deve fechar 2026 com faturamento de US$ 757 milhões, podendo atingir US$ 2,6 bilhões até 2034.

Nesse cenário, soluções como a Multi Conexão do NoPing podem contribuir diretamente para sustentar o crescimento, oferecendo infraestrutura mais estável e confiável para competições cada vez mais exigentes. "A performance do gamer é um conjunto de fatores, e nós entendemos que a conexão é uma parte essencial dessa equação", conclui o executivo.

Para saber mais, basta acessar: https://noping.com.

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