Gamescom Latam 2026 marca parceria entre Claro e NoPing

A Gamescom Latam 2026, realizada entre 30 de abril e 3 de maio no Distrito Anhembi, em São Paulo, registrou o maior público da sua história, superando a marca de 154 mil visitantes, o que representa um crescimento de 17,5% em relação à edição anterior. Com mais de 175 expositores de 23 países, a feira estima ter gerado cerca de US$ 180 milhões em novos negócios, consolidando-se como um dos principais encontros da indústria gamer na América Latina.

Entre os destaques esteve a participação conjunta da operadora Claro e do NoPing. Na ocasião, a empresa de soluções de rede para o universo gamer reforçou a importância da experiência do usuário em um mercado cada vez mais competitivo, integrando a infraestrutura de conectividade da Claro com a tecnologia proprietária de otimização de rotas do NoPing.

Marcos Guerra, diretor de operações do NoPing, explica que a ação foi pensada para apresentar na prática as funcionalidades dessa combinação. "Estruturamos essa participação para mostrar como a infraestrutura da Claro, somada à tecnologia de otimização de rotas do NoPing, cria o ecossistema perfeito para quem joga".

No estande, a empresa preparou uma ativação que permitiu ao público comparar duas situações: de um lado, uma rede convencional; do outro, a tecnologia do NoPing ativada. A proposta foi evidenciar, sem necessidade de explicações técnicas, a diferença em tempo de resposta, estabilidade e fluidez.

"Nós sabemos que no mundo dos games, ‘ver para crer’ não é suficiente; é preciso ‘jogar para crer’. Por isso, montamos uma ativação de alta performance, na qual o público pôde sentir na prática a diferença na fluidez e na vantagem competitiva que ter um ping baixo e estável proporciona", ressalta Guerra.

Além das demonstrações, a empresa apresentou suas soluções de otimização de rotas, desenvolvidas especificamente para reduzir lag, quedas de conexão e perda de pacotes.

"O NoPing foi construído de gamer para gamer. Nosso algoritmo calcula em tempo real a rota mais rápida e estável entre a casa do jogador e os servidores dos jogos, buscando entregar uma estabilidade de nível competitivo. A integração com a Claro tem como foco elevar essa experiência a um patamar de excelência", reforça.

Mercado em expansão

O crescimento do mercado gamer e de eSports reforça a relevância de iniciativas como essa. Um levantamento da Fortune Business Insights estima que o setor deve fechar 2026 com faturamento de US$ 757 milhões, podendo atingir US$ 2,6 bilhões até 2034. Esse avanço evidencia como os jogos competitivos se consolidaram como entretenimento e também como indústria, aumentando a exigência por infraestrutura de rede capaz de garantir desempenho e estabilidade.

Para Guerra, a América Latina representa uma oportunidade estratégica: "O jogador latino-americano é extremamente engajado, mas historicamente sempre lidou com desafios de infraestrutura e distância dos grandes servidores globais. É exatamente aí que enxergamos a nossa maior oportunidade".

"A nossa missão é democratizar a alta performance, buscando garantir que um jogador na nossa região tenha a melhor qualidade de conexão possível para competir de igual para igual em qualquer cenário", acrescenta.

Perspectivas futuras

Após a Gamescom Latam, o NoPing avalia que os aprendizados e resultados obtidos serão fundamentais para os próximos passos da empresa: "Nosso principal objetivo é aumentar e consolidar a presença da marca no mercado de games, mostrando a nossa força e tecnologia ao vivo para o público final. Além disso, queremos estreitar ainda mais a nossa relação com a Claro, nos posicionando de forma definitiva como o grande parceiro em soluções de games para provedores de internet", conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://noping.com﻿