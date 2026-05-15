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Digitalização transforma operações de freight forwarding

Digitalização trouxe um dinamismo maior para as operações de freight forwarding, especialmente em um setor que sempre lidou com grande volume de in...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 15h45
Digitalização transforma operações de freight forwarding
Samsung SDS

Para que produtos importados cheguem ao consumidor final com eficiência e segurança, é necessária uma cadeia logística altamente integrada. Nesse contexto, o freight forwarding desempenha um papel essencial ao coordenar e gerenciar as etapas do transporte internacional de cargas, conectando fornecedores, transportadoras, agentes e operações aduaneiras para garantir eficiência, visibilidade e fluidez ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

Na prática, é uma espécie de intermediário especializado entre quem precisa enviar mercadorias e os diversos serviços envolvidos na logística. Em vez de lidar com várias empresas diferentes (navio, porto, alfândega, transporte interno), uma companhia no Brasil opta por contratar um freight forwarder, que centraliza essas responsabilidades.

Nos últimos anos, o freight forwarding tem passado por uma transformação digital. Ela trouxe uma mudança relevante para as operações, especialmente em um setor que sempre lidou com grande volume de informações, múltiplos parceiros e processos bastante operacionais, explica Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS (braço de logística e tecnologia da informação do Grupo Samsung).

"Hoje, atividades que antes demandavam tempo e muitas interações manuais, como cotações, reservas, acompanhamento de cargas e gestão documental, podem ser realizadas de forma muito mais simples e rápida em ambientes digitais integrados", destaca Rosa Amador.

Mais do que automatizar tarefas, a transformação digital trouxe inteligência para a operação. Com acesso a dados em tempo real, continua a executiva, as empresas conseguem tomar decisões com mais agilidade, reduzir riscos e ganhar competitividade em um mercado global cada vez mais dinâmico.

Ela lembra que, no ano passado, o Brasil bateu recorde em exportações, com uma cifra de US$ 348,7 bilhões (cerca de R$ 1,7 trilhão, na cotação atual). O dado, na visão da especialista, reforça o dinamismo da atividade e a importância de investir em tecnologias e soluções que fomentem o comércio global.

"Quando falamos em logística internacional, tempo e previsibilidade são fatores estratégicos. A digitalização contribui diretamente nesses dois pontos ao conectar informações, automatizar fluxos e dar visibilidade completa das etapas da operação", diz Rosa Amador.

O investimento em digitalização pode reduzir o retrabalho, trazer respostas mais rápidas e maior capacidade de antecipar desvios ou atrasos. Se uma operação sofre impacto, por exemplo, a empresa consegue agir com antecedência, buscar alternativas e minimizar consequências. Isso gera mais confiança para toda a cadeia logística, detalha a diretora comercial da Samsung SDS.

Rosa Amador informa que a Samsung SDS atua globalmente, unindo tecnologia e expertise logística para apoiar empresas em seus desafios. O foco, segundo ela, tem sido transformar operações complexas em processos mais simples, conectados e eficientes.

"Dentro desse movimento, desenvolvemos a Cello Square, nossa plataforma digital de freight forwarding, que reúne soluções para dar mais autonomia, transparência e inteligência aos clientes. O objetivo é permitir que as empresas tenham uma gestão logística mais estratégica, com apoio de tecnologia de ponta e alcance global", pontua.

A Cello Square concentra, em um único ambiente digital, funcionalidades como cotação, booking, rastreamento em tempo real, gestão documental e acompanhamento operacional. Existe ainda a possibilidade de integrar as funcionalidades do ChatGPT ao ecossistema do Cello Square, ampliando a experiência do usuário com consultas inteligentes, apoio na análise de informações logísticas, respostas rápidas e mais agilidade na tomada de decisão.

"Outro ponto importante é a combinação entre tecnologia e presença global da Samsung SDS. Isso nos permite oferecer soluções escaláveis, com eficiência operacional e visibilidade ponta a ponta, algo cada vez mais valorizado pelas empresas que operam no comércio internacional", ressalta Rosa Amador.

Em relação ao futuro do freight forwarding, a diretora comercial enxerga algumas tendências claras. Ela acredita que o setor verá uma presença cada vez maior de inteligência artificial, automação, analytics preditivo e soluções de visibilidade em tempo real.

Além disso, sustentabilidade será um tema central. Ferramentas voltadas ao monitoramento de emissões, rotas mais eficientes e decisões logísticas mais conscientes devem ganhar relevância. "O futuro do freight forwarding será cada vez mais digital, conectado e orientado por dados", conclui.

Para saber mais, basta acessar a página da Cello Square: https://www.cello-square.com/en/index.do

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