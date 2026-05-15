Proteção logística integra seguros, rastreio e tecnologia

A complexidade das operações logísticas tem ampliado a integração entre tecnologia, monitoramento e seguros corporativos. Empresas dos setores de transporte, comércio exterior e distribuição vêm revisando estratégias de proteção para reduzir exposição a perdas operacionais e impactos financeiros.

Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) apontam crescimento da demanda por seguros ligados a transporte e logística, impulsionado pela necessidade de maior previsibilidade operacional e proteção patrimonial.

Segundo a BWIN TECH Seguros, a integração entre rastreabilidade, análise de dados e gestão de risco passou a influenciar diretamente a estruturação das apólices corporativas.

Para Dacio Ventura, Operational Director da empresa, a proteção logística se tornou mais estratégica e preventiva. "O seguro corporativo deixou de atuar apenas após o sinistro. Hoje ele faz parte da estratégia operacional e da mitigação preventiva de riscos", afirma.

A empresa destaca que ferramentas de rastreabilidade e monitoramento contínuo vêm ampliando a capacidade de prevenção de perdas. "Quanto maior a visibilidade da operação, maior a capacidade de resposta e controle sobre riscos logísticos", explica Ventura.

Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) mostram que o transporte rodoviário segue responsável pela maior parte da movimentação de cargas no Brasil, ampliando a importância da gestão integrada de risco no setor.