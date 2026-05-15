Conselho Tutelar promoverá caminhada e reforça campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes em Tenente Portela

O Conselho Tutelar de Tenente Portela, em parceria com a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, promove no dia 18 de maio uma mobilização voltada ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual infantil.

A campanha integra o movimento nacional “Faça Bonito”, data dedicada à conscientização da sociedade sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes contra qualquer forma de violência.

Segundo os organizadores, a iniciativa pretende estimular a reflexão, ampliar o debate sobre o tema e incentivar a população a denunciar casos suspeitos. A ação destaca que garantir uma infância segura e digna é responsabilidade compartilhada entre famílias, escolas, comunidade e poder público.

O Conselho Tutelar ressalta ainda que ouvir, acolher e orientar vítimas ou possíveis vítimas são atitudes fundamentais para interromper ciclos de violência e preservar vidas.

Como parte da programação, será realizada uma caminhada alusiva à campanha marcada para as 14h. A concentração ocorrerá na Praça do Imigrante e o encerramento será na Praça Tenente Bins.

A comunidade está sendo convidada a participar da mobilização, vestir a causa e ajudar a fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes.

Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo Disque 100.

O Conselho Tutelar de Tenente Portela atende na Rua Luis Carlos Schepp, nº 31. O telefone para contato é (55) 3551-3423, além do plantão pelo número (55) 9 2001-6984.

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