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Conselho Tutelar promoverá caminhada e reforça campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes em Tenente Portela

O evento ocorrerá no dia 18 de maio buscará conscientizar a população sobre a importância da denúncia e da proteção da infância.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
15/05/2026 às 15h09 Atualizada em 15/05/2026 às 15h22
Conselho Tutelar promoverá caminhada e reforça campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes em Tenente Portela
(Foto: Logo / Conselho Tutelar)

O Conselho Tutelar de Tenente Portela, em parceria com a Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, promove no dia 18 de maio uma mobilização voltada ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual infantil.

A campanha integra o movimento nacional “Faça Bonito”, data dedicada à conscientização da sociedade sobre a necessidade de proteger crianças e adolescentes contra qualquer forma de violência.

Segundo os organizadores, a iniciativa pretende estimular a reflexão, ampliar o debate sobre o tema e incentivar a população a denunciar casos suspeitos. A ação destaca que garantir uma infância segura e digna é responsabilidade compartilhada entre famílias, escolas, comunidade e poder público.

O Conselho Tutelar ressalta ainda que ouvir, acolher e orientar vítimas ou possíveis vítimas são atitudes fundamentais para interromper ciclos de violência e preservar vidas.

Como parte da programação, será realizada uma caminhada alusiva à campanha marcada para as 14h. A concentração ocorrerá na Praça do Imigrante e o encerramento será na Praça Tenente Bins.

A comunidade está sendo convidada a participar da mobilização, vestir a causa e ajudar a fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes.

Denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo Disque 100.

O Conselho Tutelar de Tenente Portela atende na Rua Luis Carlos Schepp, nº 31. O telefone para contato é (55) 3551-3423, além do plantão pelo número (55) 9 2001-6984.

 

 

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