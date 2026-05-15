Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Assalto em residência deixa moradores rendidos em Tenente Portela

Funcionária foi rendida na entrada da residência e moradores ficaram sob ameaça dos criminosos durante a ação no centro da cidade.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
15/05/2026 às 14h36
Assalto em residência deixa moradores rendidos em Tenente Portela
Imagem Ilustrativa Gerada por IA

Um assalto à mão armada foi registrado na manhã desta sexta-feira, 15 de maio, em uma residência localizada na área central de Tenente Portela. O crime aconteceu por volta das 7h30 e mobilizou as forças de segurança do município.

Segundo as informações apuradas, três indivíduos invadiram a casa de uma empresária da cidade. Uma funcionária da residência, que realizava a limpeza em frente a residência no momento da ação, foi rendida pelos criminosos logo na entrada da casa.

Após dominarem a funcionária, os assaltantes subiram até os quartos da residência, acordando os moradores e mantendo as vítimas sob ameaça durante toda a ação criminosa. Conforme relatos, as pessoas que estavam na casa permaneceram em poder dos criminosos por cerca de 10 minutos.

Durante o assalto, os bandidos roubaram celulares das vítimas, joias e uma quantia em dinheiro. Informações preliminares apontam que um dos suspeitos estava encapuzado, enquanto os outros dois agiam com o rosto descoberto.

A Polícia Civil foi acionada logo após o crime e já está de posse de imagens de câmeras de monitoramento que podem auxiliar na identificação dos envolvidos. As investigações sobre o caso já foram iniciadas. Até o momento ninguém foi preso.

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Internauta /Três Passos News)
Trânsito Há 1 dia

Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos

Acidente ocorreu no começo da noite desta quarta-feira no trecho entre Três Passos e Crissiumal

 (Foto: Observador Regional)
Investigação Há 1 dia

Suspeitos alegam legítima defesa em depoimento sobre morte em Braga

Polícia Civil apura versões apresentadas pelos investigados e mantém inquérito aberto para esclarecer o caso.

 (Foto: Divulgação)
Operação Há 1 dia

Operação prende 7 envolvidos e desarticula grupo ligado a 6 roubos de veículos na região

Ação conjunta da Brigada Militar e Polícia Civil cumpriu mandados em Cruz Alta, Panambi e Palmeira das Missões, apreendeu adolescente e investigou crimes registrados em ao menos quatro cidades da região.

 (Foto: Divulgação Polícia Civil)
Prisão Há 1 dia

Mulher é presa por tráfico de drogas durante operação em Campo Novo

Ação da Polícia Civil contou com apoio da Brigada Militar e resultou na apreensão de crack e dinheiro em espécie

 (Foto: Caçadores de Notícias)
Trânsito Há 2 dias

Colisão entre carro e caminhão deixa vítima fatal na ERS-155 em Ijuí

Acidente ocorreu no distrito de Santana e mobilizou equipes de resgate, bombeiros e polícia na tarde desta quarta-feira.

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
21° Sensação
0.98 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Proteção logística integra seguros, rastreio e tecnologia
Esportes Há 14 minutos

Medina, Filipinho e Alejo avançam às oitavas de etapa na Nova Zelândia
Câmara Há 14 minutos

Comissão discute os efeitos do caso Master sobre aplicações financeiras de regimes de previdência
Saúde Há 15 minutos

"Aqui não tem dinheiro do Vorcaro”, diz Lula em visita a hospital
proteção Infantil Há 19 minutos

Conselho Tutelar promoverá caminhada e reforça campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,70%
Euro
R$ 5,89 +1,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 425,318,52 -2,76%
Ibovespa
177,027,28 pts -0.75%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias