Assalto em residência deixa moradores rendidos em Tenente Portela

Um assalto à mão armada foi registrado na manhã desta sexta-feira, 15 de maio, em uma residência localizada na área central de Tenente Portela. O crime aconteceu por volta das 7h30 e mobilizou as forças de segurança do município.

Segundo as informações apuradas, três indivíduos invadiram a casa de uma empresária da cidade. Uma funcionária da residência, que realizava a limpeza em frente a residência no momento da ação, foi rendida pelos criminosos logo na entrada da casa.

Após dominarem a funcionária, os assaltantes subiram até os quartos da residência, acordando os moradores e mantendo as vítimas sob ameaça durante toda a ação criminosa. Conforme relatos, as pessoas que estavam na casa permaneceram em poder dos criminosos por cerca de 10 minutos.

Durante o assalto, os bandidos roubaram celulares das vítimas, joias e uma quantia em dinheiro. Informações preliminares apontam que um dos suspeitos estava encapuzado, enquanto os outros dois agiam com o rosto descoberto.

A Polícia Civil foi acionada logo após o crime e já está de posse de imagens de câmeras de monitoramento que podem auxiliar na identificação dos envolvidos. As investigações sobre o caso já foram iniciadas. Até o momento ninguém foi preso.

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