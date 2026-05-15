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SLBs expõem novo risco financeiro do ESG para CFOs

Sustainability-Linked Bonds (SLBs) passaram a expor um novo risco para CFOs: atrelar custo da dívida a KPIs climáticos difíceis de comprovar. Inves...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 13h15
SLBs expõem novo risco financeiro do ESG para CFOs
Foto: eelinstudio / Envato Elements

Os Sustainability-Linked Bonds (SLBs) surgiram como instrumentos financeiros estruturados para vincular o cumprimento de metas ESG a condições da dívida corporativa, incluindo mecanismos de ajuste no custo de capital em caso de descumprimento dos indicadores estabelecidos.

Na prática, empresas passaram a enfrentar desafios relacionados à comprovação técnica e à rastreabilidade dos dados utilizados para sustentar indicadores climáticos vinculados a metas ESG e instrumentos financeiros.

O tema ganhou relevância global à medida que investidores passaram a exigir métricas ESG mais auditáveis, rastreáveis e materialmente relevantes dentro das operações das companhias. Em relatório publicado pela Moody’s Ratings, a agência alertou para riscos crescentes relacionados à credibilidade e à verificabilidade dos KPIs utilizados em SLBs, especialmente em metas climáticas dependentes de metodologias complexas ou dados de baixa granularidade.

Segundo a International Capital Market Association (ICMA), organização responsável pelos Sustainability-Linked Bond Principles, os KPIs utilizados nesse tipo de instrumento financeiro devem ser "materialmente relevantes, mensuráveis, verificáveis e passíveis de benchmark externo". A entidade também reforça que as metas precisam ser acompanhadas por verificação independente e consistente ao longo do tempo.

Nesse contexto, empresas enfrentam desafios relacionados à consolidação, rastreabilidade e padronização de indicadores ESG, especialmente em processos baseados em estimativas, pesquisas internas ou diferentes fontes de dados.

Em categorias mais complexas do Escopo 3, como o deslocamento diário de colaboradores (employee commuting), a dificuldade aumenta. Os dados variam continuamente, dependem de comportamento humano e frequentemente são calculados com base em levantamentos pontuais feitos uma vez por ano.

Na prática, isso cria um risco pouco discutido: empresas podem atrelar custo da dívida a indicadores climáticos que não conseguem sustentar tecnicamente diante de auditorias, investidores ou revisões metodológicas futuras.

"O mercado financeiro começou a tratar KPI climático com a mesma lógica de um indicador financeiro relevante. Se o dado não é rastreável, recorrente e verificável, ele passa a representar um risco operacional e reputacional importante", afirma Lucas Nicoleti, CEO da Ecomilhas, climate tech brasileira especializada em gestão auditável de emissões relacionadas ao deslocamento corporativo.

Segundo Nicoleti, o problema não está apenas na meta ESG em si, mas na governança do dado utilizado para sustentá-la. "Muitas empresas possuem compromissos climáticos legítimos, mas ainda dependem de estruturas frágeis de coleta e consolidação de informações. Quando sustentabilidade começa a impactar dívida, valuation e percepção de risco, a qualidade do dado deixa de ser detalhe técnico", avalia.

O tema também aparece nas discussões recentes das grandes auditorias globais. Em publicações sobre assurance ESG e sustentabilidade, organizações como PwC e KPMG vêm destacando o aumento da pressão sobre rastreabilidade, consistência metodológica e capacidade de comprovação das informações utilizadas em relatórios e instrumentos financeiros ligados a metas ESG.

Ao mesmo tempo, o avanço regulatório amplia esse cenário. A adoção das IFRS S1 e S2 e regulações como a Resolução CVM 193 aproximam os relatórios de sustentabilidade da lógica tradicional de disclosure financeiro, aumentando a expectativa de asseguração e comparabilidade dos dados apresentados ao mercado. Nesse contexto, informações ESG passam a ter maior integração com processos de governança, compliance e gestão de riscos corporativos.

Nesse contexto, empresas começam a substituir modelos baseados apenas em inventários anuais por sistemas contínuos de monitoramento capazes de gerar evidência operacional recorrente.

A Ecomilhas atua justamente nessa camada. A empresa monitora deslocamentos corporativos de colaboradores e transforma dados de mobilidade em indicadores rastreáveis e auditáveis para relatórios ESG, inventários de emissões e estratégias de descarbonização corporativa. O objetivo é reduzir dependência de estimativas genéricas e aumentar a confiabilidade dos dados utilizados em metas climáticas e reportes financeiros.

Com o amadurecimento do mercado, a discussão sobre sustentabilidade passa a incorporar de forma mais intensa temas relacionados à verificabilidade, rastreabilidade e capacidade de auditoria das informações reportadas, ampliando sua relevância para áreas financeiras e de governança corporativa.

Sobre a Ecomilhas

A Ecomilhas é uma climate tech brasileira especializada na gestão de emissões relacionadas ao deslocamento corporativo de colaboradores. A empresa transforma deslocamentos sustentáveis em dados rastreáveis e auditáveis para relatórios ESG, campanhas internas e indicadores de Escopo 3.7 (employee commuting), ajudando empresas a estruturarem governança climática com maior precisão, recorrência e confiabilidade.

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