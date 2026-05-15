Sexta, 15 de Maio de 2026
9°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IA redefine o papel do profissional financeiro nas empresas

Com processos cada vez mais inteligentes e inovadores, o time financeiro ganha tempo para focar no que realmente importa: antecipar riscos, identif...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
15/05/2026 às 12h38
IA redefine o papel do profissional financeiro nas empresas
Freepik

A área financeira da empresa deixou de ser centro de controle para se tornar núcleo ativo de decisão estratégica. Não é uma tendência futura, mas o que já acontece nas organizações que adotaram automação, inteligência artificial e dados integrados.

Com processos cada vez mais inteligentes e inovadores, o time financeiro ganha tempo para focar no que realmente importa: antecipar riscos, identificar oportunidades e influenciar o direcionamento do negócio. Menos execução, mais estratégia e resultados.

A seguir, oito tendências que explicam essa transição e o que ela exige na prática, reunidas pelo PagCorp, plataforma de gestão de despesas corporativas atenta a tal movimento nas empresas brasileiras.

1 - IA e automação em tempo real

A automação alimentada por inteligência artificial já executa, de forma instantânea, análises e processos que antes consumiam dias de trabalho manual. ERPs, plataformas de despesas e ferramentas de análise operam de forma integrada, sem fricção entre os sistemas.

Uma despesa realizada com cartão corporativo, por exemplo, pode ser automaticamente categorizada, validada de acordo com a política da empresa e registrada no fluxo de caixa no momento em que acontece, sem intervenção humana e sem esperar o fechamento do mês.

O impacto está na eliminação da fração de tempo que existia entre operação e decisão. "É exatamente nesse ponto que soluções como o PagCorp atuam: integrando cartões corporativos, gestão de despesas e relatórios financeiros em um único ambiente, com visibilidade em tempo real para o time financeiro e para os gestores de cada área", revela Patricia Biancamano, diretora de marketing e projetos da ACG | PagCorp.

2 - Análise preditiva e decisões orientadas por dados

A análise preditiva eleva o papel do gestor financeiro de reativo para antecipatório. Modelos treinados com dados históricos identificam riscos e oportunidades antes que se materializem: desvios de orçamento, pressões futuras no caixa, padrões de gastos que possibilitam nova negociação e consequente economia no próximo trimestre.

"Com a ajuda do PagCorp, as empresas mudam o tipo de pergunta que o time financeiro consegue responder. A equipe consegue projetar o que vai acontecer com maior precisão, porque os modelos incorporam sazonalidade, comportamento histórico de pagamentos e variáveis macroeconômicas", afirma Patricia.

A gestão de despesas corporativas é um dos campos em que essa capacidade preditiva tem impacto direto, já que cruza dados de múltiplos centros de custo. Com isso, a empresa consegue agir antes que o problema se instale.

3 - CFO digital e o novo papel das finanças

O CFO deixou de ser o guardião dos números para se tornar um dos principais agentes de transformação tecnológica nas empresas.

Esse movimento exige uma mudança de perfil: domínio de dados, conhecimento de novas tecnologias e capacidade de influenciar outras áreas deixam de ser diferenciais e se tornam requisitos.

O CFO digital busca ativamente ferramentas que otimizem processos e gerem valor, ao invés de esperar que o time de TI implemente soluções.

4 - Dados centralizados e conectados

Quando dados de despesas, faturamento, folha de pagamento e contabilidade estão em silos diferentes, a geração de relatórios se torna lenta, manual e sujeita a erros. A tendência é a consolidação em arquiteturas integradas, em que sistemas se conectam via APIs e operam a partir de uma única fonte de informação confiável.

Centralizar dados não é mais uma melhoria incremental. É condição básica para que a operação financeira funcione com a velocidade que o mercado exige.

5 - Governança e compliance automatizados

Ferramentas baseadas em IA já monitoram 100% das transações em tempo real e identificam atividades suspeitas que passariam despercebidas em auditorias tradicionais. Um algoritmo consegue sinalizar, por exemplo, uma compra realizada sem a devida comprovação ou um item não permitido na política interna, como bebida alcoólica, por exemplo.

Mas o passo mais relevante está na execução automática das políticas: se a regra da empresa estabelece um teto para pagamento de almoços em viagens, a plataforma impede a realização da compra acima desse limite. As regras de compliance deixam de ser diretrizes e passam a ser controles ativos incorporados ao fluxo de trabalho.

Para o PagCorp, políticas de despesas configuráveis diretamente nos cartões na plataforma, que operam em tempo real e reduzem a exposição a erro e fraude sem comprometer a agilidade da operação, são frentes centrais.

6 - Cultura data-driven

A cultura orientada por dados reposiciona o financeiro como inteligência para o negócio. Ao conectar indicadores financeiros com métricas operacionais de cada área, o time influencia decisões com maior precisão e velocidade e com menos dependência de relatórios consolidados manualmente.

Ferramentas modernas possibilitam a criação de dashboards personalizados por perfil de usuário. O gestor de vendas acompanha em tempo real os custos de aquisição de clientes; o líder de RH monitora gastos com benefícios para colaboradores e a Diretoria Financeira analisa o consolidado por centro de custo. Esse acesso aos dados em tempo real fortalece a responsabilidade financeira e torna a gestão mais transparente.

7 - Fluxo de caixa automatizado

O gerenciamento do fluxo de caixa ainda é, em muitas organizações, um processo manual e demorado. Com automação e modelos preditivos, as projeções se tornam mais frequentes, detalhadas e confiáveis. Incorporando histórico de recebimentos e pagamentos, sazonalidade e variáveis macroeconômicas.

Tecnologias automatizam a leitura de notas fiscais e extratos, executam a conciliação financeira e destacam apenas as exceções que exigem análise humana. O foco deixa de ser acompanhar o caixa e passa a ser antecipar movimentos e ajustar decisões em tempo real.

Para equipes que ainda fecham o mês em planilhas, a mudança de patamar é significativa, já que são menos horas em consolidação e mais tempo em análise e decisão.

8 - Segurança e "ciber-resiliência"

Com o avanço das tecnologias, o risco de fraudes cresce em sofisticação e volume. Entretanto, sistemas de monitoramento analisam padrões em tempo real para detectar atividades suspeitas antes que causem prejuízo. Por exemplo, quando há uma comprovação de despesa com nota fiscal falsa.

A segurança se torna, portanto, parte integrante de todas as áreas, como estratégia financeira, com controles que operam dentro dos próprios fluxos de aprovação e pagamento.

Para o departamento financeiro, significa revisitar não apenas as ferramentas, mas os processos: quem aprova o quê, com que alçada, em qual prazo e com qual rastreabilidade.

Gestão financeira inteligente, conectada e estratégica com PagCorp

O futuro da gestão financeira corporativa está fundamentado em operações cada vez mais inteligentes, integradas e orientadas por dados. Esse avanço depende diretamente da incorporação de tecnologias capazes de automatizar processos, centralizar informações e ampliar a capacidade analítica das empresas, além de exigir uma evolução cultural voltada à eficiência, governança e tomada de decisão estratégica. Organizações que modernizam estruturas como a gestão de despesas corporativas tendem a reduzir custos operacionais, otimizar fluxos internos e direcionar equipes para atividades de maior impacto estratégico e financeiro.

O PagCorp é uma solução completa para a gestão de despesas corporativas, como gastos com viagens, eventos, campanhas de marketing digital, assinaturas de softwares, almoços com clientes e mobilidade (estacionamento, combustível, transporte, etc.). Oferece cartões Mastercard ilimitados, automação de políticas de gastos, leitura inteligente de notas fiscais, conciliação automática e relatórios por centro de custo, tudo integrado em um único ambiente. Isso significa que o gestor configura os limites e as regras; a plataforma os executa em tempo real, sem depender de conferência manual ou planilhas.

Os ganhos se refletem em toda a cadeia operacional. "Do ponto de vista dos colaboradores, soluções digitais eliminam a necessidade de utilização de recursos próprios e reduzem etapas manuais associadas a processos de prestação de contas e reembolso. Já para os gestores, a consolidação de dados em tempo real amplia a visibilidade sobre os gastos corporativos, fortalece mecanismos de controle e compliance e permite uma atuação mais preditiva", detalha Biancamano.

Com o apoio de inteligência artificial, torna-se possível identificar padrões de consumo, detectar inconsistências e sinalizar desvios operacionais de forma antecipada, reduzindo riscos financeiros e aumentando a eficiência da gestão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecban
Tecnologia Há 60 minutos

Tecban integra IA na rotina de mais de 6 mil colaboradores

Companhia registra avanço de 30% no desenvolvimento de software e automatiza mais de 12.600 horas de tarefas corporativas com apoio da inteligência...

 Foto: liufuyu / Envato Elements
Tecnologia Há 2 horas

CVM 193 amplia exigência sobre dados ESG

Os impactos da obrigatoriedade da CVM 193 para empresas que precisarão estruturar indicadores ESG com mais rastreabilidade, consistência metodológi...

 Envato
Tecnologia Há 3 horas

Social SEO muda consumo e marketing digital

O avanço do Social SEO transforma o modo como usuários consomem informação e como empresas direcionam recursos de marketing, priorizando plataforma...

 Freepik
Tecnologia Há 13 horas

NR-10 reforça há anos a segurança em serviços elétricos

A Norma Regulamentadora nº 10 é obrigatória para profissionais que atuam com instalações elétricas. No Brasil, essa qualificação especializada evit...

 Divulgação Senior
Tecnologia Há 15 horas

Senior Experience 2026 divulga programação completa

Masterclass com Guga Kuerten, palestra com ex-astronauta da NASA, demonstrações de IA e gestão estão entre as novidades do evento realizado pela Se...

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 22°
19° Sensação
1.29 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h08 Nascer do sol
17h54 Pôr do sol
Sábado
23° 11°
Domingo
18° 15°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Quarta
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

IA redefine o papel do profissional financeiro nas empresas
Saúde Há 20 minutos

Em Indaial, Samu celebra 20 anos com Seminário de Urgência e Emergência

Câmara Há 20 minutos

Comissão de Trabalho debate integridade das redes de telecomunicações
Internacional Há 20 minutos

Peru: esquerda enfrenta Fujimori em 2º turno após apuração tumultuada
Tecnologia Há 58 minutos

Tecban integra IA na rotina de mais de 6 mil colaboradores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 +1,75%
Euro
R$ 5,89 +1,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 424,840,96 -2,92%
Ibovespa
176,311,05 pts -1.15%
Mega-Sena
Concurso 3008 (14/05/26)
11
12
14
20
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7025 (14/05/26)
14
27
29
50
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3685 (14/05/26)
01
02
04
08
10
11
14
15
17
19
20
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias