Senior Experience 2026 divulga programação completa

Acontece na próxima semana a segunda edição do Senior Experience, evento de gestão empresarial, liderança e tecnologia promovido pela Senior Sistemas. Com nomes como Gabriela Prioli, Leandro Karnal, Gustavo Kuerten, o astronauta norte-americano Donald Thomas, Walter Longo e lideranças de empresas como iFood, Magalu, MIT Technology Review, Havaianas e Gartner, a edição vai reunir duas mil pessoas no dia 21 de maio, em São Paulo, para debater os temas mais atuais sobre gestão, inteligência artificial, liderança, ESG, reforma tributária e gestão de pessoas, sempre conectados à realidade prática dos negócios.

Leandro Karnal e Gabriela Prioli sobem no palco juntos às 10h15 da manhã com o tema "Como se tornar insubstituível na era da IA", reeditando a parceria de longa data. O encerramento do evento será com Donald A. Thomas, ex-astronauta da NASA e veterano em quatro missões de ônibus espaciais dos Estados Unidos, com mais de 1.000 horas em órbita. Na palestra "Pequenos passos, grandes saltos: inovação inspirada pelo espaço", ele compartilha seus aprendizados sobre exploração espacial, inovação e desenvolvimento de novas gerações de cientistas e engenheiros.

No total, serão mais de 80 palestrantes e mais de 50 horas de conteúdo distribuídas em palcos simultâneos, painéis e experiências interativas. "Nesta segunda edição, trazemos uma programação que contempla debates que combinam densidade intelectual, análise crítica e aplicação prática em todos os segmentos em que a Senior atua, além de demonstrações de produtos e serviços. Os participantes sairão abastecidos com as últimas novidades sobre IA, tendências de negócios, reforma tributária, e oportunidades de negócios. Vamos aproveitar o evento para lançar ao mercado novos agentes de IA em soluções para indústria, construção, logística e agronegócio", destaca Jean Paul Vieira, diretor-executivo de marketing e produto da Senior.

A programação completa com horários e salas está disponível no site do evento.

Masterclass

A Masterclass vai reunir lideranças que estão à frente das decisões em grandes empresas. Gustavo Kuerten, ex-tenista número 1 do mundo, irá abordar o tema "Decidir sob pressão: o que o jogo ensina sobre escolhas em ambientes complexos", uma conversa sobre tomada de decisão em ambientes de alta pressão, trazendo paralelos entre o esporte de alto rendimento e o contexto corporativo.

Além dele, Luis Lobão — especialista em estratégia e governança corporativa — e Danieli Wegermann — especialista em treinamento de líderes executivos — farão um encontro de microfone aberto, uma troca entre participantes para discutir desafios reais de liderança. Na última sessão do dia, Jorge Cenci — cofundador e presidente do Conselho de Administração na Senior Sistemas, Carlenio Castelo Branco — CEO na Senior Sistemas, e Fernanda Ferraz — diretora na Wiipo — trazem uma discussão sobre os desafios e aprendizados na sucessão de uma grande empresa, abordando continuidade, governança e construção de futuro. Um olhar direto de quem vivenciou esse processo de sucessão de uma multinacional brasileira na prática.

Feira de Negócios

Serão mais de 30 estandes, entre expositores e áreas de demonstração, reunindo soluções que já vêm transformando a gestão empresarial em setores como Indústria, Agronegócio, Construção e Logística. BTG Pactual, Oracle, Onfly, Mercado Eletrônico, Grupo Assemble e Swap estão entre os confirmados na feira. Os clientes Senior também terão acesso a demonstrações exclusivas, produtos e últimas atualizações do portfólio de produtos.

Ingressos e informações

Os ingressos para o último lote do Senior Experience 2026 estão disponíveis no site oficial do evento. Há categorias com acesso integral às trilhas e experiências, além de opções com benefícios adicionais para executivos que desejam otimizar sua participação.

Serviço:

Evento: Senior Experience 2026

Data: 21 de maio de 2026

Local: Transamérica Expo Center – São Paulo

Informações neste link