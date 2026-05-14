Quinta, 14 de Maio de 2026
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senior Experience 2026 divulga programação completa

Masterclass com Guga Kuerten, palestra com ex-astronauta da NASA, demonstrações de IA e gestão estão entre as novidades do evento realizado pela Se...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 21h50
Senior Experience 2026 divulga programação completa
Divulgação Senior

Acontece na próxima semana a segunda edição do Senior Experience, evento de gestão empresarial, liderança e tecnologia promovido pela Senior Sistemas. Com nomes como Gabriela Prioli, Leandro Karnal, Gustavo Kuerten, o astronauta norte-americano Donald Thomas, Walter Longo e lideranças de empresas como iFood, Magalu, MIT Technology Review, Havaianas e Gartner, a edição vai reunir duas mil pessoas no dia 21 de maio, em São Paulo, para debater os temas mais atuais sobre gestão, inteligência artificial, liderança, ESG, reforma tributária e gestão de pessoas, sempre conectados à realidade prática dos negócios.

Leandro Karnal e Gabriela Prioli sobem no palco juntos às 10h15 da manhã com o tema "Como se tornar insubstituível na era da IA", reeditando a parceria de longa data. O encerramento do evento será com Donald A. Thomas, ex-astronauta da NASA e veterano em quatro missões de ônibus espaciais dos Estados Unidos, com mais de 1.000 horas em órbita. Na palestra "Pequenos passos, grandes saltos: inovação inspirada pelo espaço", ele compartilha seus aprendizados sobre exploração espacial, inovação e desenvolvimento de novas gerações de cientistas e engenheiros.

No total, serão mais de 80 palestrantes e mais de 50 horas de conteúdo distribuídas em palcos simultâneos, painéis e experiências interativas. "Nesta segunda edição, trazemos uma programação que contempla debates que combinam densidade intelectual, análise crítica e aplicação prática em todos os segmentos em que a Senior atua, além de demonstrações de produtos e serviços. Os participantes sairão abastecidos com as últimas novidades sobre IA, tendências de negócios, reforma tributária, e oportunidades de negócios. Vamos aproveitar o evento para lançar ao mercado novos agentes de IA em soluções para indústria, construção, logística e agronegócio", destaca Jean Paul Vieira, diretor-executivo de marketing e produto da Senior.

A programação completa com horários e salas está disponível no site do evento.

Masterclass

A Masterclass vai reunir lideranças que estão à frente das decisões em grandes empresas. Gustavo Kuerten, ex-tenista número 1 do mundo, irá abordar o tema "Decidir sob pressão: o que o jogo ensina sobre escolhas em ambientes complexos", uma conversa sobre tomada de decisão em ambientes de alta pressão, trazendo paralelos entre o esporte de alto rendimento e o contexto corporativo.

Além dele, Luis Lobão — especialista em estratégia e governança corporativa — e Danieli Wegermann — especialista em treinamento de líderes executivos — farão um encontro de microfone aberto, uma troca entre participantes para discutir desafios reais de liderança. Na última sessão do dia, Jorge Cenci — cofundador e presidente do Conselho de Administração na Senior Sistemas, Carlenio Castelo Branco — CEO na Senior Sistemas, e Fernanda Ferraz — diretora na Wiipo — trazem uma discussão sobre os desafios e aprendizados na sucessão de uma grande empresa, abordando continuidade, governança e construção de futuro. Um olhar direto de quem vivenciou esse processo de sucessão de uma multinacional brasileira na prática.

Feira de Negócios

Serão mais de 30 estandes, entre expositores e áreas de demonstração, reunindo soluções que já vêm transformando a gestão empresarial em setores como Indústria, Agronegócio, Construção e Logística. BTG Pactual, Oracle, Onfly, Mercado Eletrônico, Grupo Assemble e Swap estão entre os confirmados na feira. Os clientes Senior também terão acesso a demonstrações exclusivas, produtos e últimas atualizações do portfólio de produtos.

Ingressos e informações

Os ingressos para o último lote do Senior Experience 2026 estão disponíveis no site oficial do evento. Há categorias com acesso integral às trilhas e experiências, além de opções com benefícios adicionais para executivos que desejam otimizar sua participação.

Serviço:

Evento: Senior Experience 2026

Data: 21 de maio de 2026

Local: Transamérica Expo Center – São Paulo

Informações neste link

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pexels
Tecnologia Há 2 horas

Governança: Tecno it conclui assembleia geral de credores

Após aprovar seu plano de reestruturação, a Tecno it encerra etapa decisiva reforçando governança e apostando em inteligência artificial e crescime...

 Foto: Pressmaster / Envato Elements
Tecnologia Há 3 horas

Empresas ampliam uso de incentivos em estratégias ESG

Empresas começam a perceber que campanhas de conscientização não são suficientes para sustentar hábitos ligados à sustentabilidade. Especialistas a...

 Foto: YuriArcursPeopleimages / Envato
Tecnologia Há 3 horas

RH amplia participação na gestão de indicadores climáticos

O avanço das metas de Escopo 3 colocou o RH no centro da agenda ESG corporativa. Temas como mobilidade, trabalho híbrido e benefícios ligados ao de...
Tecnologia Há 4 horas

ABB adquire fabricante italiana de transformadores

Negócio reforça posição da empresa em transformadores para aplicações especiais

 Dataside
Tecnologia Há 4 horas

DAFB chega a sua 10ª edição e líderes falam sobre dados e AI

Na 10ª edição do Dataside for Business, líderes se reúnem para discutir por que tantas iniciativas em inteligência artificial ainda não saem do pap...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
14° Sensação
0.49 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Entretenimento Há 12 minutos

Iniciativa global, Japan House apresenta Japão para o mundo
Economia Há 12 minutos

Taxa de desemprego de pretos é 55% maior que a de brancos, revela IBGE
Saúde Há 12 minutos

Estado de SP confirma mais duas mortes por febre amarela
Esporte e lazer Há 12 minutos

Governo do Estado assina convênios com 16 municípios em investimentos de cerca de R$ 3,5 milhões em esporte e lazer
Entretenimento Há 45 minutos

Talk show Business Rock estreia na grade do SBT

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,04%
Euro
R$ 5,81 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,916,61 -0,31%
Ibovespa
178,365,86 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias