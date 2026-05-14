Governança: Tecno it conclui assembleia geral de credores

O ano de 2025 foi marcado por um cenário negativo para as empresas brasileiras, com cerca de 2500 CNPJs envolvidos em processos de recuperação judicial (RJ) no Brasil, segundo dados da Serasa Experian, número que representou o recorde na série histórica. Pega nesse cenário, a Tecno it, anunciou a aprovação do plano de reestruturação durante a assembleia geral de credores, encerrando uma etapa fundamental do processo e dando um passo adiante no que o CEO Ibrahim Boufleur classifica como um dos momentos mais desafiadores de sua trajetória.

De fato, os dados da instituição dedicada à análise de dados para decisões relacionadas ao crédito mostram um ano combinando juros elevados e crédito seletivo, resultando em estresse sobre o caixa das empresas e acentuando a inadimplência. Nesse ambiente, a decisão de empresas de recorrerem ao instrumento legal se coloca como medida para reorganizar a operação e preservar a continuidade do negócio, movimento reforçado por Ibrahim. "Ao longo do processo, fomos cuidadosos na revisão de estruturas, ajustamos custos, fortalecemos a governança e implementamos novos critérios de gestão", conta.

Diante disso, o CEO ressalta que navegar esse momento demanda enfrentamento direto da realidade e disciplina na tomada de decisões. "A recuperação judicial não é um atalho, é um processo rigoroso. Exige reconhecer falhas, reestruturar a base e tomar decisões difíceis para garantir a sustentabilidade da empresa no longo prazo", afirma.

Reestruturação e aprendizado como base para o futuro

Os números do levantamento também mostram que os pedidos de falência têm registrado queda, o que estaria relacionado à evolução das práticas de recuperação de crédito e de instrumentos jurídicos. Para a Tecno it, o recurso contribuiu para a manutenção de suas operações e preservação de contratos, permitindo priorizar a entrega de soluções para clientes nos setores público e privado. Paralelamente, a empresa avançou em ajustes internos voltados à eficiência operacional e ao fortalecimento da estrutura financeira.

Segundo Boufleur, o processo também trouxe aprendizados importantes sobre gestão e crescimento. "Toda empresa que passa por um ciclo como esse precisa sair mais preparada. O impacto da reestruturação não é apenas financeiro, é também de mentalidade, governança e estratégia", explica.

Como o CEO relata, nesse período a empresa buscou a certificação pela Anthropic Claude, passando a fazer a aplicação massiva de Inteligência Artificial em suas operações e, também, fornecendo esses recursos para seus clientes como diferencial competitivo.

Retomada com foco em crescimento responsável

Agora, a Tecno it inicia um novo ciclo, mais preparada para seguir em frente aos desafios do mercado e aproveitar o crescimento das ondas nos setores de TI, inteligência artificial e data center para consolidar o crescimento contínuo e sustentável de suas operações. Além disso, a empresa observa critérios de endividamento muito menores, se pautando pela responsabilidade na obtenção de dívidas e outros compromissos financeiros.

"Seguir em frente cumprindo cada detalhe que foi estabelecido significa voltar a crescer com mais consistência, responsabilidade e clareza sobre o que precisa ser feito. O objetivo agora é evoluir com bases mais sólidas", conclui o CEO.