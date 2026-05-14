Empresas ampliam uso de incentivos em estratégias ESG

Durante anos, boa parte das estratégias de sustentabilidade corporativa foi construída em torno de campanhas de conscientização. Cartazes sobre consumo consciente, semanas internas de ESG, comunicações institucionais e treinamentos sobre impacto ambiental passaram a fazer parte da rotina das empresas. O problema é que, na prática, isso raramente mudou comportamento de forma consistente.

Agora, empresas começam a perceber que o desafio da sustentabilidade corporativa não é apenas educacional. É comportamental.

A discussão ganhou força nos últimos anos com o avanço de estudos ligados à economia comportamental, área que investiga como incentivos, recompensas, reconhecimento social e estímulos recorrentes influenciam decisões do dia a dia. A conclusão que começa a ganhar espaço dentro das empresas é simples: pessoas dificilmente mudam hábitos apenas porque receberam informação.

Em relatório sobre comportamento sustentável, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) destaca que intervenções baseadas apenas em informação tendem a ter impacto limitado quando não existem incentivos concretos capazes de sustentar mudança contínua de comportamento.

O mesmo movimento aparece em pesquisas sobre engajamento corporativo. Dados da Gallup mostram que colaboradores tendem a se engajar mais quando conseguem perceber impacto direto, reconhecimento e conexão prática entre discurso institucional e experiência cotidiana de trabalho.

Na agenda ESG, isso se tornou particularmente evidente em programas internos ligados à mobilidade sustentável. Muitas empresas criaram campanhas para estimular caronas, uso de bicicleta ou transporte coletivo, mas enfrentaram queda brusca de adesão após poucas semanas. Em muitos casos, o problema não estava na comunicação — estava na ausência de incentivo recorrente.

O modelo tradicional de campanha ESG corporativa normalmente segue o mesmo roteiro: lançamento interno, peças de comunicação, uma ação de engajamento inicial, alguns comunicados e, depois, queda gradual de participação. Sem reforço contínuo, o comportamento antigo tende a voltar rapidamente.

Isso acontece porque hábitos cotidianos são extremamente difíceis de alterar apenas por conscientização racional. O deslocamento diário até o trabalho, por exemplo, envolve conforto, tempo, segurança, rotina familiar, custo, previsibilidade e esforço mental. Esperar que colaboradores mudem esse comportamento apenas por alinhamento institucional com metas climáticas costuma gerar baixa adesão no médio prazo.

"A sustentabilidade corporativa passou muito tempo tentando convencer pessoas apenas pelo discurso. Mas comportamento recorrente depende de estímulo, reconhecimento e percepção clara de benefício individual", afirma Lucas Nicoleti, CEO da Ecomilhas, climate tech brasileira especializada em gestão de emissões relacionadas ao deslocamento corporativo.

Segundo Nicoleti, um dos principais erros das empresas foi tratar ESG como campanha institucional, e não como sistema contínuo de engajamento. "O colaborador não muda rotina porque viu um pôster sobre ODS no corredor. Ele muda quando existe feedback recorrente, incentivo tangível e reconhecimento associado ao comportamento", acrescenta.

O tema ganhou ainda mais relevância com a entrada da Geração Z no mercado de trabalho. Pesquisas de employer branding indicam que profissionais mais jovens tendem a valorizar coerência entre discurso ambiental e experiência prática dentro da empresa. Benefícios climáticos individualizados, incentivos ligados à mobilidade e programas que geram impacto visível começam a ganhar mais relevância do que campanhas genéricas de conscientização.

Na prática, isso significa que a lógica do ESG corporativo começa a migrar da comunicação para a experiência do colaborador.

Empresas passaram anos investindo em discursos sobre sustentabilidade enquanto mantinham benefícios, processos e rotinas desconectados desse posicionamento. O resultado foi uma percepção crescente de incoerência entre narrativa institucional e realidade operacional.

Esse cenário ajuda a explicar por que muitas iniciativas ESG possuem alta adesão inicial, mas baixa sustentação ao longo do tempo. Sem mecanismos de reforço comportamental, reconhecimento ou retorno percebido pelo colaborador, a sustentabilidade passa a ser vista como mais uma campanha corporativa temporária — e não como parte concreta da cultura organizacional.

É nesse contexto que plataformas baseadas em gamificação, incentivos e feedback contínuo começam a ganhar espaço dentro das estratégias ESG corporativas.

A Ecomilhas atua justamente nessa frente. A empresa monitora deslocamentos corporativos e transforma mobilidade sustentável em campanhas de engajamento, recompensas e indicadores ESG rastreáveis. O objetivo é criar estímulos contínuos para adoção de hábitos sustentáveis, ao mesmo tempo em que as empresas estruturam dados auditáveis sobre emissões relacionadas ao commuting corporativo.

Segundo a empresa, o desafio não é apenas calcular carbono. É criar mecanismos capazes de tornar a sustentabilidade parte da rotina do colaborador sem depender exclusivamente de campanhas institucionais.

O movimento também altera o papel do RH dentro da agenda ESG. Áreas de People & Culture começam a assumir protagonismo em temas ligados a mobilidade, experiência do colaborador, engajamento climático e comportamento organizacional. Sustentabilidade deixa de ser responsabilidade isolada da área ambiental e passa a depender diretamente de cultura corporativa e desenho de incentivos.

Na prática, o mercado começa a perceber que sustentabilidade corporativa não depende apenas de consciência ambiental. Depende da arquitetura de comportamento. E isso muda completamente a forma como empresas precisam pensar em engajamento ESG daqui para frente.

Sobre a Ecomilhas

A Ecomilhas é uma climate tech brasileira especializada na gestão de emissões relacionadas ao deslocamento corporativo de colaboradores. A empresa transforma deslocamentos sustentáveis em dados rastreáveis e auditáveis para relatórios ESG, campanhas internas e indicadores de Escopo 3.7 (employee commuting), ajudando empresas a estruturarem governança climática com maior precisão, recorrência e confiabilidade.