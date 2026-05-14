Quinta, 14 de Maio de 2026
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ABB adquire fabricante italiana de transformadores

Negócio reforça posição da empresa em transformadores para aplicações especiais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 19h30

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação industrial ABB anunciou acordo para adquirir a fabricante italiana de transformadores, conversores e retificadores Specialtrasfo.

O negócio engloba toda a empresa, que conta com sede e três fábricas no norte da Itália, operações em mais de 70 países e um portfólio de soluções de transmissão de energia amplamente reconhecido em segmentos que demandam aplicações de alto rigor.

Em comunicado, a ABB disse que a aquisição incorpora ao seu portfólio soluções otimizadas, com destaque para transformadores especialistas, principal foco da oferta, que encontram aplicações em segmentos como geração de energia, transporte marítimo, metalurgia, mineração, offshore, além de toda a indústria de transformação.

"Essa aquisição estratégica expande nossa oferta e fortalece a resiliência da nossa cadeia de suprimentos em transformadores de alta demanda, reforçando a capacidade da ABB de fornecer soluções integradas e confiáveis", afirmou no texto Juha Koskela, presidente da Divisão High Power, da Área de Motion, da ABB.

"Ao combinar motores, inversores e transformadores de alta potência em um único portfólio de alta qualidade, continuamos a ajudar os clientes a atenderem com confiança às suas necessidades específicas do setor", seguiu o executivo no texto.

Em 2025, a Specialtrasfo gerou receitas de aproximadamente 80 milhões de euros, metade dos quais referentes à oferta feita pela ABB. A empresa, fundada em 1946, em Milão, Itália, emprega atualmente 130 colaboradores.

A aquisição deve ser concluída apenas no terceiro trimestre de 2026, após a aprovação de autoridades regulatórias. A empresa será integrada à Divisão Motion High Power da ABB. Os valores do negócio não foram divulgados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: YuriArcursPeopleimages / Envato
Tecnologia Há 22 minutos

RH amplia participação na gestão de indicadores climáticos

O avanço das metas de Escopo 3 colocou o RH no centro da agenda ESG corporativa. Temas como mobilidade, trabalho híbrido e benefícios ligados ao de...

 Dataside
Tecnologia Há 1 hora

DAFB chega a sua 10ª edição e líderes falam sobre dados e AI

Na 10ª edição do Dataside for Business, líderes se reúnem para discutir por que tantas iniciativas em inteligência artificial ainda não saem do pap...

 Imagem do Magnific/DC Studio
Tecnologia Há 2 horas

Ping alto prejudica experiência em jogos online

Marcos Guerra, COO do NoPing, explica que um dos fatores mais importantes para uma boa experiência em jogos online é o ping, o tempo que um comando...

 FreePik
Tecnologia Há 3 horas

Everysk e Constância otimizam gestão de fundos quantitativos

Everysk e Constância Investimentos avançam na automação da gestão de risco de fundos quantitativos com workflows que permitem monitoramento contínu...

 Imagem do Magnific/Drazen Zigic
Tecnologia Há 5 horas

Tecnologia 3DS é aliada contra fraudes no cartão de crédito

Pedro Souza, fundador da Glin, detalha os principais tipos de fraudes e destaca a importância da tecnologia 3D Secure (3DS) como forma de garantir ...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.9 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 21 minutos

RH amplia participação na gestão de indicadores climáticos
Economia Há 21 minutos

Desemprego mais longo cai 21,7% e é o menor já registrado pelo IBGE
Câmara Há 21 minutos

Correção do piso do magistério nasceu de consenso, afirmam participantes de audiência pública
Câmara Há 21 minutos

Comissão aprova regras para tornar cidades brasileiras mais resistentes a desastres
Tecnologia Há 56 minutos

ABB adquire fabricante italiana de transformadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,51%
Euro
R$ 5,81 -0,90%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 429,187,41 +2,34%
Ibovespa
178,365,86 pts 0.72%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias