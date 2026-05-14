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DAFB chega a sua 10ª edição e líderes falam sobre dados e AI

Na 10ª edição do Dataside for Business, líderes se reúnem para discutir por que tantas iniciativas em inteligência artificial ainda não saem do pap...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 18h58
DAFB chega a sua 10ª edição e líderes falam sobre dados e AI
Dataside

Segundo estudo da consultoria McKinsey & Company, 65% das organizações já utilizam inteligência artificial generativa em ao menos uma área do negócio, mas poucas conseguem transformar a adoção da tecnologia em resultados concretos. Nesse cenário, lideranças empresariais têm ampliado o debate sobre como gerar valor real com IA, indo além de discursos e experimentações isoladas.

É com essa proposta que a Dataside realiza, no dia 20 de maio, às 18h30, no Rubaiyat Faria Lima, em São Paulo, a 10ª edição do Dataside for Business (DAFB), em parceria com Databricks e Information Services Group. O encontro reunirá executivos e especialistas para discutir como transformar iniciativas de inteligência artificial em aplicações escaláveis e conectadas aos objetivos estratégicos das empresas.

O evento marca a segunda edição do DAFB em 2026 e reforça a consolidação da iniciativa como um espaço voltado à troca de experiências entre lideranças que enfrentam desafios relacionados à inovação, eficiência operacional e tomada de decisão orientada por dados.

Em um cenário de transformação acelerada, especialistas apontam que o tempo de resposta das empresas passou a ser um diferencial competitivo. Mais do que implementar novas ferramentas, organizações buscam definir prioridades, estruturar processos e criar estratégias capazes de gerar impacto mensurável.

A programação contará com especialistas da Dataside, Databricks e ISG, que irão abordar temas relacionados à maturidade em IA, integração entre estratégia e operação, além dos desafios enfrentados por empresas que desejam avançar da fase de testes para modelos sustentáveis de geração de valor.

"A fase de experimentação da inteligência artificial já faz parte da realidade de muitas empresas. O debate agora está concentrado em como transformar tecnologia em impacto concreto para o negócio, conectando inovação, estratégia e execução", afirma Letícia Amante, diretora de marketing e comercial da Dataside.

Além dos painéis e debates, o encontro também terá foco em networking e relacionamento entre executivos, promovendo conexões entre profissionais que atuam diretamente na transformação digital e na evolução estratégica de suas organizações.

As inscrições para o evento estão disponíveis nos canais oficiais da Dataside.

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