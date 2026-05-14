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Everysk e Constância otimizam gestão de fundos quantitativos

Everysk e Constância Investimentos avançam na automação da gestão de risco de fundos quantitativos com workflows que permitem monitoramento contínu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 17h45
Everysk e Constância otimizam gestão de fundos quantitativos
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A Everysk, empresa global especializada em automação inteligente para operações de investimento, estabeleceu há cerca de dois anos uma parceria estratégica com a Constância Investimentos, companhia especializada em gestão sistemática e estratégias de factor investing no Brasil. A colaboração foi estruturada com o objetivo de substituir rotinas manuais por uma operação escalável e contínua de monitoramento de risco, sustentando a gestão de portfólios altamente diversificados.

Em um cenário de expansão da indústria de fundos no país, o setor já supera R$ 10,9 trilhões em ativos sob gestão, refletindo o avanço das estratégias de investimento e a crescente adoção de abordagens quantitativas, segundo dados da ANBIMA.

Embora ainda em desenvolvimento no Brasil, os fundos quantitativos vêm ganhando espaço impulsionados pela maior disponibilidade de dados, evolução da capacidade computacional e pela busca das gestoras por diversificação e geração de alfa. Esse movimento também amplia os desafios operacionais, especialmente na gestão de risco.

Nesse contexto, a parceria entre Everysk e Constância representa um avanço na convergência entre modelos quantitativos sofisticados e infraestrutura automatizada de risco. Em portfólios com exposição simultânea entre 110 e 115 ativos, incluindo ações, juros, moedas e derivativos, o monitoramento manual torna-se incompatível com a complexidade e a velocidade exigidas pelo mercado.

Estrutura operacional e estratégia diversificada

Conforme o site Mais Retorno, a Constância possui mais de R$ 1 bilhão sob gestão, distribuídos em 11 fundos. Em 2025, a gestora ampliou sua atuação por meio de parceria com a FDS Partners, hub especializado na representação de gestoras boutique internacionais. Como resultado, foi lançado o fundo Constância Arcano European Income, com foco em renda fixa europeia, ampliando o acesso de investidores locais a oportunidades internacionais e contribuindo para a diversificação de portfólio.

Diante desse cenário, a plataforma da Everysk automatiza o monitoramento de risco de mercado por meio de workflows configuráveis que integram cálculo, validação, consolidação e geração de relatórios. A solução reduz a dependência de processos manuais, aumenta a eficiência operacional e fortalece a independência da área de risco em relação à gestão.

Segundo Cesar Dammous, Diretor de Gestão de Riscos da Constância Investimentos, a filosofia de investimento da gestora elimina vieses cognitivos e depende integralmente de modelos quantitativos para a construção de carteiras, exigindo da área de risco o mesmo nível de rigor, com monitoramento contínuo, independência e rastreabilidade total. De acordo com o executivo, a plataforma da Everysk permite automatizar o monitoramento de portfólios altamente diversificados, garantindo que a governança acompanhe a velocidade e a escala dos modelos.

Para Joel Machado, General Manager da Everysk Brasil, a Constância possui um exemplo de gestão baseada em evidências, em que cada posição possui fundamentação estatística e cada processo demanda rastreabilidade. Segundo o executivo, a plataforma da Everysk foi criada para atender esse nível de complexidade, garantindo monitoramento contínuo, aplicação consistente de regras e governança.

 

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