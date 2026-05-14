Quinta, 14 de Maio de 2026
Publicidade
Sicredi

FACERES reúne alunos em hackathon de inovação

A Faculdade de Medicina FACERES realiza, nos dias 16 e 17 de maio, em São José do Rio Preto, o FACERES Arena Eduthec – Hackathon de Inovação em Edu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 12h32
FACERES reúne alunos em hackathon de inovação
FACERES

Em um cenário em que tecnologia, educação e saúde avançam de forma acelerada, iniciativas colaborativas como hackathons têm se consolidado como motores de inovação. Mais do que competições, esses encontros funcionam como verdadeiros laboratórios de ideias, capazes de transformar conhecimento em soluções práticas com impacto direto na sociedade, especialmente em áreas estratégicas como a formação acadêmica e o cuidado com a saúde.

É nesse contexto que a Faculdade de Medicina FACERES promove, nos dias 16 e 17 de maio, o FACERES Arena Eduthec – Hackathon de Inovação em Educação e Tecnologia, evento que reunirá estudantes de diferentes áreas para criar ferramentas voltadas ao acompanhamento do desenvolvimento acadêmico.

O hackathon reunirá alunos de tecnologia, pedagogia e medicina de instituições de ensino de São José do Rio Preto, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que permitam aos estudantes monitorar sua evolução ao longo do curso, comparar seu desempenho com a média da turma e identificar oportunidades de melhoria.

Segundo o professor Araré Carvalho, mentor do evento, a proposta é estimular a criação de plataformas interativas, aplicativos e sistemas inteligentes que promovam uma aprendizagem mais personalizada e eficiente, alinhada às demandas contemporâneas da educação e às transformações constantes da área da saúde.

"Ao longo do hackathon, os projetos passarão por avaliações contínuas e receberão feedbacks para aprimoramento. No domingo, as equipes apresentarão suas soluções em um pitch final para uma comissão julgadora. As três melhores propostas serão premiadas com valores em dinheiro, e o time vencedor ainda terá a oportunidade de incubar seu projeto na FACERES, ampliando o potencial de impacto da iniciativa", explica Araré.

Para Felipe Pacca, professor e idealizador do evento na instituição, os participantes serão desafiados a desenvolver soluções tecnológicas que permitam aos alunos acompanhar sua evolução no curso, comparando seu desempenho com a média da turma e com as expectativas para cada estágio acadêmico. Para isso, será necessário criar plataformas interativas, aplicativos ou sistemas que ajudem os estudantes a visualizar seu progresso e identificar pontos de melhoria.

"Mais do que uma maratona de programação, o evento se posiciona como um espaço de aprendizado intensivo, troca de experiências e construção coletiva. Durante dois dias, equipes multidisciplinares trabalharão de forma colaborativa, contando com o apoio de mentores especializados em tecnologia, educação e inovação", afirma Felipe Pacca.

"A realização do FACERES Arena Eduthec reforça o compromisso da instituição com a inovação acadêmica e com a formação de profissionais preparados para atuar em um mundo cada vez mais interdisciplinar. Ao aproximar tecnologia e pedagogia, o evento busca contribuir para a construção de soluções que atendam às necessidades reais dos estudantes e fortaleçam o futuro da educação superior", finaliza Araré.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Raquel Bussolo - Mippei
Tecnologia Há 3 horas

Brasil estreia como País-Parceiro na Hannover Messe 2026

Realizado de 20 a 24 de abril de 2026, em Hannover, na Alemanha, o evento reuniu cerca de 3 mil expositores e aproximadamente 110 mil visitantes. C...

 Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Ferramenta gratuita ajuda a migrar dados após o fim do Elo7

Vendedores de produtos artesanais encontram uma alternativa ao Elo7 para recuperar imagens, descrições, dados dos produtos e avaliações de clientes...

 LLYC
Tecnologia Há 18 horas

Plataforma analisa desinformação e nova (des)ordem global

Plataforma digital permanente substitui a revista impressa e reúne talentos internos e vozes externas para analisar desinformação, mudanças geopolí...

 Moinho/Divulgação
Tecnologia Há 18 horas

Juiz de Fora avança em inovação urbana com projeto Moinho

Moinho consolida novo modelo de ocupação urbana na Zona Norte ao integrar inovação, serviços, estadias flexíveis e experiências em um mesmo território

 Techdengue
Tecnologia Há 19 horas

Tecnologia no combate à dengue amplia eficiência de ações

Com queda de 75% nos casos em 2026, uso de drones, inteligência artificial e análise de dados fortalece prevenção, reduz tempo de resposta e transf...

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
17° Sensação
0.83 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
17h55 Pôr do sol
Sexta
21°
Sábado
22°
Domingo
19° 14°
Segunda
15° 11°
Terça
16°
Últimas notícias
Saúde Questionada Há 5 minutos

Família acusa falha médica após morte de adolescente em Santo Ângelo
Trânsito Há 14 minutos

Veículo sai da pista e atinge barranco na ERS-305 em Três Passos
Saúde Há 29 minutos

Lifting facial evolui e amplia técnicas de rejuvenescimento
Câmara Há 29 minutos

Comissão aprova inclusão de plano de saúde animal entre benefícios oferecidos a trabalhadores
Saúde Há 29 minutos

Hantavírus: OMS confirma oito casos de cepa que causou surto em navio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,41%
Euro
R$ 5,83 -0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 428,982,20 +2,19%
Ibovespa
178,872,78 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 3007 (12/05/26)
17
19
27
32
38
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 7024 (13/05/26)
02
38
43
48
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3684 (13/05/26)
01
03
05
06
09
10
11
12
13
17
18
19
20
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2923 (13/05/26)
02
05
06
10
11
14
18
31
33
47
48
61
63
68
77
79
82
88
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2956 (13/05/26)
12
17
19
29
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias