Brasil estreia como País-Parceiro na Hannover Messe 2026

A Hannover Messe 2026, uma das maiores feiras de tecnologia e inovação industrial do mundo, foi realizada entre os dias 20 e 24 de abril de 2026, em Hannover, na Alemanha. Nesta edição, o Brasil ocupou, pela segunda vez na história e pela primeira desde 1980, o papel de País-Parceiro Oficial.

O evento reuniu cerca de 3 mil expositores e recebeu aproximadamente 110 mil visitantes, segundo dados da Deutsche Messe AG, organizadora do evento. A programação contemplou automação industrial, digitalização, inteligência artificial, robótica, hidrogênio verde, eficiência energética e soluções voltadas à Indústria 4.0. Companhias como Amazon Web Services (AWS), Bosch, Siemens, SAP, Microsoft e Huawei figuraram entre os expositores da edição.

A participação brasileira na Hannover Messe 2026 foi organizada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ao todo, 140 empresas expositoras brasileiras ocuparam mais de 2,7 mil metros quadrados distribuídos em seis pavilhões temáticos, além de uma delegação de cerca de 320 companhias com foco em negócios e parcerias internacionais.

De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a receita real da indústria de transformação brasileira cresceu 5,6% em 2024 — o maior avanço anual desde 2010. A produção industrial total encerrou o mesmo período com expansão de 3,1%, impulsionada pelo aumento do emprego e da renda. O Brasil também registrou US$ 181,9 bilhões em exportações da indústria manufatureira, segundo levantamento divulgado pelo portal Comex do Brasil.

Entre os temas abordados na edição estiveram as oportunidades de cooperação entre Brasil e Alemanha em combustíveis sustentáveis de aviação (SAF), biometano no setor de transportes, tecnologia quântica e inteligência artificial industrial. Segundo a Agência Sebrae de Notícias, 190 micro e pequenas empresas e startups brasileiras participaram do evento, apresentando soluções de IA e sustentabilidade. A Alemanha é a quarta maior parceira comercial do Brasil, com corrente de comércio de US$ 20,9 bilhões em 2025 e estoque de investimentos diretos estimado em mais de US$ 38 bilhões em 2024.

Entre as empresas brasileiras que acompanharam a edição de 2026 esteve a Mippei Tecnologia Industrial, distribuidora e representante comercial brasileira com sede em Curitiba (PR) e atuação que se estende por toda a América Latina. Atuando em manutenção industrial e transmissão de potência, a empresa fornece componentes como correntes, polias, engrenagens, acoplamentos, vedações e rolamentos para indústrias dos segmentos de alimentos, mineração, papel e celulose, florestal, MDF, embalagens e transporte de grãos. A Mippei opera como distribuidora autorizada de marcas internacionais no Brasil e na América Latina, com atendimento técnico voltado a cada segmento da indústria. A empresa também atua como representante comercial entre fabricantes europeus e o mercado industrial latino-americano — frente que vem ganhando forma por meio de iniciativas estruturadas de representação comercial.

A participação da Mippei Tecnologia Industrial na Hannover Messe 2026 teve como objetivo mapear as inovações apresentadas na feira para avaliação de incorporação ao portfólio de soluções ofertadas a seus clientes no Brasil e na América Latina. O levantamento contemplou avanços em automação, transmissão de potência, digitalização de processos produtivos e ferramentas voltadas à Indústria 4.0. Paralelamente, a empresa prospectou novos fabricantes europeus com potencial de representação para o mercado latino-americano — reforçando sua atuação entre a indústria europeia e as demandas industriais da região.

Said Serna, diretor de Vendas da Mippei Tecnologia Industrial, comentou sobre o que foi observado durante a feira. "Acompanhamos de perto as tecnologias apresentadas em Hannover e identificamos um conjunto de recursos voltados a aumentar a confiabilidade das áreas de ativos das empresas. São tecnologias aplicadas a monitoramento, manutenção preditiva e transmissão de potência, que se conectam diretamente às demandas dos nossos clientes na indústria brasileira e latino-americana", afirmou.

A presença de empresas como a Mippei Tecnologia Industrial na Hannover Messe 2026 acompanha o movimento de internacionalização e atualização tecnológica em curso no setor industrial brasileiro. Com o Brasil como País-Parceiro da edição, o evento representou mais um capítulo da inserção da indústria nacional no cenário global de inovação industrial.