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Ferramenta gratuita ajuda a migrar dados após o fim do Elo7

Vendedores de produtos artesanais encontram uma alternativa ao Elo7 para recuperar imagens, descrições, dados dos produtos e avaliações de clientes...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/05/2026 às 10h12
Ferramenta gratuita ajuda a migrar dados após o fim do Elo7
Freepik

O fim do Elo7 acontece em um momento de crescimento do setor artesanal no Brasil. Dados do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), com base na PNAD, apontam que o artesanato cresceu 26% nos últimos dez anos e reúne cerca de 1,3 milhão de pessoas em ocupações ligadas ao segmento.

Criado em 2008, o Elo7 se consolidou como uma das principais vitrines digitais para o artesanato brasileiro. Informações divulgadas pela própria empresa apontavam mais de 80 mil lojistas criativos em 3.700 cidades, além de 3,5 milhões de produtos cadastrados e cerca de 23 milhões de visitas mensais.

Em reportagem publicada pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, artesãs relataram preocupação com a rapidez da mudança e com as dificuldades para reorganizar os negócios.

"Acordei sem a minha maior fonte de renda", disse Sânmara Basso, fundadora do Abraçaria Atelier, negócio que dependia do Elo7 para cerca de 70% do faturamento mensal.

Entre os relatos publicados pela PEGN também aparecem dificuldades para acessar materiais acumulados ao longo dos anos no marketplace. Aline Ribeiro, do Ateliê Tereza Amaral, afirmou que não conseguia salvar fotos nem descrições dos próprios produtos.

Aplicativo tenta preservar dados de vendedores do Elo7

Diante das dificuldades enfrentadas pelos vendedores, a Empreender, empresa que desenvolve aplicativos para e-commerce há mais de 15 anos, disponibilizou uma ferramenta gratuita voltada à migração de lojas do Elo7. A solução foi criada a partir do Automágico, aplicativo da empresa especializado em migração de dados entre plataformas de e-commerce.

Bruno Brito, CEO da Empreender, destaca que a procura por alternativas ao Elo7 começou poucas horas após a confirmação do fim da plataforma. "Muitos vendedores perceberam que não estavam perdendo apenas um canal de vendas, mas anos de conteúdo construído dentro do Elo7".

Andreas Piekarz, CTO da empresa, ressalta que a prioridade foi desenvolver rapidamente uma forma de preservar o máximo possível dos dados dos lojistas antes da retirada definitiva da plataforma do ar.

Segundo Piekarz, durante alguns testes, até imagens quebradas conseguiram ser restauradas porque ainda permaneciam armazenadas nos servidores. Atualmente, a migração funciona com a plataforma Artesanou, alternativa ao Elo7, um marketplace voltado exclusivamente para produtos artesanais e criativos.

Bruno Brito revela que a escolha aconteceu porque muitos lojistas afetados trabalham com encomendas e personalização. "Boa parte desses vendedores possui necessidades diferentes das encontradas em marketplaces focados em varejo tradicional", completa.

A ferramenta ainda está em fase beta e deve continuar recebendo melhorias conforme os lojistas enviarem feedbacks sobre o processo de migração.

Automágico gera arquivos para migrar produtos e avaliações do Elo7

De acordo com Andreas Piekarz, a ferramenta foi criada para reduzir o trabalho manual de lojistas que possuem dezenas ou até centenas de produtos cadastrados no Elo7.

O empresário explica que o sistema consegue recuperar informações públicas das lojas, incluindo imagens, descrições, dados dos produtos e avaliações de clientes. Após o processamento, os vendedores recebem por e-mail uma planilha em Excel com os produtos cadastrados e um arquivo separado com as avaliações da loja.

Piekarz informa que a ideia foi facilitar a migração para outras plataformas sem exigir que os lojistas precisassem cadastrar tudo novamente do zero. Segundo ele, depois de criar uma conta seller no Artesanou e informar os dados da loja do Elo7, o próprio sistema inicia automaticamente o processamento das informações públicas disponíveis.

Com os arquivos em mãos, o vendedor consegue importar os produtos diretamente no painel do Artesanou. Andreas Piekarz pontua que o processo foi pensado para ser simples e rápido, exigindo apenas o envio do arquivo e a escolha das categorias dos produtos.

Para Bruno Brito, a possibilidade de importar avaliações também ajuda lojistas que construíram reputação dentro do Elo7 ao longo dos anos. "Em muitos casos, essas avaliações eram parte importante da credibilidade da loja e influenciavam diretamente novas vendas", frisa.

Piekarz cita ainda que algumas imagens podem levar mais tempo para aparecer completamente porque o processamento acontece em paralelo durante a importação.

Mais informações podem ser encontradas no site: https://elo7.automagico.com.br/﻿

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